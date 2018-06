Bartoška měl být prý zastřelen

Za svou kariéru toho Jiří Bartoška stihl zažít opravdu hodně, a co šéfuje Karlovarskému filmovému festivalu, nemá už vůbec o zábavné historky nouzi. Pár veselých příhod povyprávěl jako host Expresradia v show Romana Ondráčka a Miloše Pokorného. Na jednu zásadní historku ovšem zapomněl. A přitom v ní šlo o jeho život.

Už od sametové revoluce nosí Bartoška téměř neustále v kapse patronu. "Ta prý byla určena mně," přiznal iDNES.cz a vysvětlil také, jak k tomu došlo. Po léta se v oblíbené hospůdce potkával s členem ochranky tehdejšího prezidenta Gustáva Husáka. Přestože nesdíleli stejný politický názor, přátelili se.

"Po tom, co jsem podepsal Několik vět, jsme se v hospodě o tom spolu bavili a on mě varoval: ‚Nechoď v srpnu na Staromák, budeme do vás střílet.' Smál jsem se, co blbne - vždyť je kamarád." Jeho radu si ale pan Bartoška vzal evidentně k srdci.

"Po revoluci jsme se zase potkali ve stejné hospodě, jen on už nebyl v ochrance u Husáka, ale u Havla," říká pobaveně Bartoška. "Najednou vyndal pistoli a z ní nábojnici: ‚Na, ta byla pro tebe,‘ podal mi ji. Tak od té doby tu památeční patronu nosím pořád sebou."