Bartoška: Má palice je pořád infantilní

Lačné tahy z cigarety zapíjel kávou a sodovkou se šumivým celaskonem. Historky často obohatil o výraz drsnější, než byste možná čekali. Několikrát jeho vyprávění přerušil kašel, několikrát ho zakončil záchvat smíchu. Jeho chraplavý hlas se při něm vždy změnil v cosi, co znělo, jako když syčí kočka a do toho se ze skříně vysype několik kastrolů.

Stárnoucí herec a playboy Jiří Bartoška je přesto ve formě. Vtip ani charisma mu nechybí a na jevišti není jeho 58 let vůbec znát. Ve hře Jakub a jeho pán pobíhá po prknech pražského divadla Bez zábradlí s kolegou Karlem Heřmánkem pevně usazeným za krkem a několikrát sebou praští o zem. „Podívejte na tu modřinu,“ povídá a vytahuje si nohavici až nad koleno.

Pak se rozpovídá o tom, jak kdysi dobýval holky: "Když se o vás mluví ve sborovnách a na chodbách, tak vám to dá doporučení. Byl jsem známá figura, průserář. Ostatní kluci měli pěšinky, ti byli nezajímaví. Já byl jinej. Trojka z chování za neomluvené hodiny a cigarety byly vstupenka do dospělé společnosti."

Zato dnešní podoba lásky se mu příliš nezamlouvá: "Víte, co je nejhorší? Že se dneska lidi loučí pomocí mobilních telefonů, rozcházejí se esemeskama.... To je strašné. Neexistuje vlastně milostná korespondence, normální je rozcházet se esemeskou. To je cesta do citovýho pekla, milostnou korespondenci by mohli vydávat mobilní operátoři."

Zatímco v roce 1989 vozil Václava Klause ve své sieře, dnes už ho politka neláká. "Neplatí to asi bez výhrady, ale mám pocit, že do české politiky chodí nekvalitní lidi, kteří neuspěli ve svých profesích. Jakub ve hře říká: Vy jste můj pán a vaším posláním je mě vést. To je to poslání, které si tady většina politiků neuvědomuje. Dělají si z toho prapodivný eseróčka."

Sám si připadá pořád mladý - přinejmenším uvnitř.."Biologicky člověk odchází, ale palice je pořád infantilní," prohlašuje. Což vzápětí dokazuje při pózování fotografovi: nechá si navléknout plavecké brýle a s vlající šálou šlápne do pedálů dětského modelu luxusního cabrioletu.

Více ve čtvrtečním magazínu MF DNES.