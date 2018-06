Bartoška kouřil i ze záhrobí, zkoušky v rakvi mu režisér odpustil

Moje hra, režírovaná Janem Kačerem, otevírá na jevišti Divadla Kalich otázku smrti a komediální cestou uvádí hovory z "druhého břehu". Mistr Jankulovski, jehož představuje Jiří Bartoška, se symbolicky loučí se všemi svými láskami. A občas i s cigaretou v ruce.

"Asi počítali s tím, že to budu hrát, tak to rovnou zakomponovali do textu. Nejkrásnější je věta, že nejšťastnější den byl, když jsem si slíbil, že nepřestanu kouřit. Mám pocit, že mi to udělali jako radost," řekl iDNES.cz Jiří Bartoška, který v představení téměř dvě hodiny leží v rakvi. Pocity případné úzkosti nezaznamenal.

"To je vypolstrovaná a velmi příjemná rakev, je to taková generálka. Člověk si zkusí, co ho čeká a co ho opravdu nemine. Tam je nepříjemný jen začátek představení, kdy jsem osmnáct stránek hry přikrytý. Ale zaplaťpánbůh nejsem klaustrofobik, tak mi to nevadí, ale je to nepříjemné. Spíš mám obavy, abych se před představením nenajedl a neusnul," směje se.

Herec a prezident Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech je jeden z mála herců, kteří nemuseli být na každé zkoušce. Důvodem je právě role Mistra Jankulovského, který rakev prakticky neopouští. "S paní Poledňákovou jsem točil pokračování Líbáš jako Bůh v době zkoušek, tak mi v divadle slíbili, že tam nemusím být, že Jan Kačer za mě přečte texty, to byl také jeden z důvodů, proč jsem to mohl dělat."

V dalších rolích se v Mojí hře představí Vlasta Peterková, Jana Janěková ml. či Nina Divíšková, která v průběhu představení mluví převážně ze zákulisí, jelikož představuje zarmoucenou matku, jež žal z odchodu milovaného syna utápí v alkoholu soukromě ve vedlejší místnosti. "Nevadí mi to, já v těch textech alespoň kontroluji, jaké chyby kolegové dělají," vysvětluje s úsměvem Nina Divíšková, pro kterou tato spolupráce představuje příjemné chvíle po boku hereckých profesionálů.

Výraznou postavu vyfasovala i Zuzana Bydžovská, jež je osobní přítelkyní hlavního hrdiny. Jelikož ale představuje "ordinérní" ženu z lidu a servírku, pro kterou platí "co na srdci, to na jazyku", bez výrazného talentu by její postava nevynikla. Děj hry totiž často stojí i padá na hláškách "prostořeké Ivon".

Premiéru Mojí hry sledovaly i známé osobnosti, mimo jiné zpěvačky Hana Zagorová a Monika Absolonová, Ondřej Soukup a Gábina Osvaldová či bývalý exministr Ivan Langer.