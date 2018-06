Bartoška je rád Jekyllem i Hydem

Do stejné kategorie čekatelů na "pořádného" lva se zařadil i podobně rozpolcený hudebník a producent Roman Holý. Hudební cenu si patrně převezme od České akademie populární hudby, ale pokukuje i po filmové.



"Ještě to není úplně jisté, ale patrně se do nějaké filmové hudby pustím, protože mě to samozřejmě láká," slibuje český otec funky, kmenový klávesista J.A.R. a stvořitel oblíbené kapely Monkey Business.



"Není to tak, že by se mi zatím nic nelíbilo, ale na ničem konkrétním jsme se dosud s žádným režisérem nedohodli," říká Roman, ale proslýchá se, že část léta si už na tuhle práci vyhradil. Jestli bude příští rok soutěžit o lví sošku třeba s Janem P. Muchowem, který plánuje další filmový projekt s Davidem Ondříčkem, ukáže až čas.



Jiří Bartoška předával Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli - prý coby znalec žen. Na veřejnosti se však "důvěrněji vodívá" výlučně se svojí ženou.