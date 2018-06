OBRAZEM: Bartoška „zapřáhl“ baletky, Bárta si střihl Labutí jezero

V pondělí byla v Poslanecké sněmovně představena výstava fotografií osobností z kalendáře. Fotografce Lucii Robinson zapózovali Karel Schwarzenberg, Tomáš Klus, Aneta Langerová, Petr Zuska, Aňa Geislerová, David Švehlík, Dan Bárta, Radek Jaroš, Jiří Bartoška, Libuše Šmuclerová, Ladislav Špaček a Pavlína Němcová.

"Nechci, aby mi bylo děkováno za to, co jsem bez nároku na honorář udělala. Pro mě je to čest, že jsem měla možnost zúčastnit se tohoto projektu," řekla Libuše Šmuclerová.

Podívejte se na focení Anety Langerové

VIDEO: Aneta Langerová pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Fotografie představují pocity lidí s nemocí motýlích křídel, které se o mnoho neliší od pocitů ostatních lidí. Křehkost, energii i úsilí získaly fotografie díky spojení s tanečníky baletu Národního divadla.

"Za každou fotkou se skrývá konkrétní pacient s konkrétním příběhem. Jsem přesvědčená, že vznikly hluboké výmluvné symbolické obrazy a mám opravdu pocit, že jsme zase o kus dál v naší práci a že se k lidem dostaneme zase trochu blíž," prohlásila patronka projektu Jitka Čvančarová.

Tomáš Klus se kvůli focení odhalil do půl těla

VIDEO: Tomáš Klus promluvil o svatbě a dítěti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Módní návrhářka Liběna Rochová se postarala o modely během focení. Jejich nedílnou součástí byly obvazy.

"Jedno téma, které se prolíná přes všechny fotky, je obvaz, což je pro pacienty s EB jejich kůže. Nejen druhá, ale opravdu jejich kůže, to je vlastně chrání," objasnila fotografka Lucie Robinson.

V Česku žije více než 200 lidí se vzácným puchýřnatým onemocněním epidermolysis bullosa congenita (EB), překládaným jako nemoc motýlích křídel. V Evropě je těchto pacientů kolem 30 tisíc a ve světě až půl milionu.

Fotografie budou vystavené na putovní výstavě, která bude od 10. prosince k vidění na pražském náměstí Jana Palacha před Rudolfinem a pak na řadě dalších míst v celém Česku.