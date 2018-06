Bartoška: Cigareta je lepší než sex

"Mám golf radši než tenis, protože se u něj může kouřit," řekl Jiří Bartoška.

Zcela v klidu ho nechávají i varovné nápisy na obalech. Z palcových titulků na krabičkách cigaret, že kouření škodí zdraví či může negativně ovlivnit sexuální život, si nic nedělá.

"To se týká těch mladších kuřáků, mě už sex nezajímá. Já budu kouřit, ať tam budou psát cokoliv, se mnou to nehne," tvrdí.

Herec přiznává, že denně vykouří zhruba padesát cigaret, někdy i víc. Ani plánované zdražení cigaret ho nezlomí.

Nepřestal by kouřit ani v případě, že by mu to zakázala jeho manželka. Jiří Bartoška však tvrdí, že se mu něco takového nemůže stát.

"Takovou ženskou bych si nikdy nevzal. Moje žena mi rozhodně tak zásadní otázku nepoloží. To můžu být v klidu," rezolutně prohlásil Jiří Bartoška.