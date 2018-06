Bartošík: Pátek byl nejhorší

"Proč musely být krávy, podezřelé z nákazy nemocí BSE, zahrabány a proč nebylo maso použito jiným způsobem," byla nejčastější z otázek, kterým včera před polednem čelil v on-line rozhovoru se čtenáři internetového magazínu MF Dnes předseda dušejovského zemědělského družstva Zdeněk Bartošík. "Jde o standardní postup likvidace, používaný v celém světě. Zvířata byla navíc poražena na dvoře bez jakýchkoli hygienických opatření," odpověděl Bartošík. Někteří čtenáři také spekulovali s otázkou, zda to, že bylo stádo dušejovských krav utraceno právě tímto způsem, nebylo spíše politické rozhodnutí. Zdeněk Bartošík si však nemyslí, že tomu tak je.* Myslíte, že mělo smysl vybíjet tolik dobytka, když se později ukázal jako nemocný pouze jeden kus?To je spíše otázka na veterináře, ale z našeho pohledu jsme rádi, že likvidace se týkala jen části stáda.* Česká pojišťovna vám prý za tu porážku dá tři miliony. Stačí to? Vyplatila se vám ta pojistka?Částku tři miliony označil mluvčí České pojišťovny za předběžný odhad. Jaké bude skutečné plnění zatím nevím. Rozhodně na pojištění nevyděláme, ale umožní nám to obnovit stádo.* Krmili jste skot masokostní moučkou?Nikdy jsme masokostní moučkou nekrmili. Vždy jsme nakupovali kompletní krmné směsi.* Odkud se tedy nemoc vzala?To kdybych věděl, tak mám Nobelovu cenu ...* Dovedu si představit, že pro vás poražení 134 krav bylo něco jako pohřeb v rodině. O to víc vás to asi muselo mrzet, když všechny vzorky byly negativní. Jak jste prožil pátek?Ve chvíli, kdy to skončilo, pro mě určitě nebyly negativní výsledků testů zklamáním. Byla to naopak úleva, protože v likvidaci stáda se nemuselo pokračovat. Pátek byl pro mne zatím nejhorší den ve funkci předsedy družstva.* Když jste viděl, jak novináři filmují porážku z letadla, myslel jste si, že to jsou hyeny?Za těch deset dní, co jsem s novináři přicházel do styku, jsem z nich měl spíše dobrý dojem. Až mě překvapilo, jak slušně se chovali. Za úlet považuji akorát to letadlo.* Má dnes u nás vůbec smysl chovat krávy? Údajně jsou problémy s odbytem mléka, teď i masa ...Je to základní odvětví zemědělství. Kdyby nebylo paniky kolem těchto nemocí, s odbytem by zřejmě takové problémy nebyly.* Měla kráva, u které byla zjištěna BSE, známky poškození mozku, neboli bylo to na ní poznat? Setkal jste se již s něčím podobným?My jsme na ní nic nepozorovali. Onemocnění má více fází a u naší dojnice se žádné vnější příznaky neobjevily. Zatím jsem se s ničím podobným nesetkal.* Co se ted bude dít? A jak se bude postupovat? Následují nějaké další testy?Život v družstvu se vrací do normálních kolejí. Nyní budou testována na BSE všechna zvířata starší třiceti měsíců. Z našeho družstva pak budou testována úplně všechna, bez ohledu na věk.