Barrymoreovou po pěti měsících opouští manžel

Drew Barrymoreová s manželem Tomem Greenem.

"Chudinku, velmi jí to překvapilo. Málem se z toho zhroutila," lituje Drew její výborná kamarádka, která si nepřeje být jmenována. Herečka se ale vzpamatovala a k rozvodu se postavila chladnou hlavou. Do nového roku má jediné předsevzetí, udržet si bývalého manžela alespoň jako kamaráda.Důvodů, proč manželství Drew neklapalo, se naskýtá hned několik. Nejbližší přátelé z okolí manžela poukazují na to, že za veškeré problémy a následnou žádost o rozvod může chování Barrymoreové. To se jejímu manželovi a rovněž herci Tomu Greenovi zdálo natolik nesnesitelné, že byl frustrován a donucen se s hvězdou stříbrného plátna rozejít."Drew se stále chová jako pětiletý spratek, kterému patří celý svět. Za to může její prudký vzestup na žebříčku slavných osobností. Tom už její nemístné výstřelky nezvládá," potvrzuje přítel páru na pokraji rozchodu.Nyní však blízcí herečky účastnící se jejích pověstných pitek a nespoutaného chování potvrzují, že mají o svoji slavnou kolegyni stále větší obavy. Její emocionální svět se pomalu hroutí. "Je z toho mimo natolik, že se všichni bojíme, aby nespadla do drog, které ji zabíjejí. Stojíme na její straně, ale je to moc těžké," prohlašuje za všechny Lauren Duff.Drew se o drogách nehodlá s nikým bavit. Pouze všude prohlašuje, že chce být s Tomem v budoucnosti alespoň dobrou kamarádkou. "Nic bych si nepřála více, než zůstat mu i po rozvodu nablízku," nechala se slyšet herečka.