Barrymoreová se chce potřetí vdát

Herečku, která svou kariéru jako dítě odstartovala ve filmu E.T. mimozemšťan, spatřili svědci v luxusním svatební butiku Bridal Suite na newyorském Manhattanu.

Podle očitých svědků tady jedna ze tří Charlieho andílků zkoušela celé tucty svatebních rób a v těch nejkrásnějších se nechala vyfotit.

Třetí svatební den Drew Barrymoreové není zřejmě žádnou fikcí, neboť podle vyjádření svých přátel se již dávno rozhodla vstoupit s Fabriziem do stavu manželského, protože se prý nikdy necítila šťastnější. Teď už jen stačí vybrat místo a datum. Proslýchá se, že svatba by měla být zhruba v srpnu.

"Je to nejpozitivnější vztah, jaký jsem kdy měla," přiznala herečka.

Hvězda filmu Charlieho andílci se nechala slyšet, že Fabrizio je tak neskutečně báječný člověk, že díky němu poprvé litovala všech předchozích vztahů a manželství. Ačkoliv jí to nikdy předtím nenapadlo, kvůli tomuto muži by se ráda stala opět pannou a vdávala se poprvé.

"Potkala jsem pár, který, jak jsem zjistila, se bral poprvé v životě, a já jsem se koukla na přítele a řekla mu, že bych si přála, abych nikdy nebyla vdaná, a mohla to poprvé udělat s ním," prozradila.

Poprvé se Drew Barrymoreová vdala v roce 1994 po bláznivé romanci s Jeremym Thomasem. Obrovský žár jejich lásky však pohasl stejně rychle jako vzplanul, dvojice se po měsíci manželství rozvedla. Druhé manželství uzavřela půvabná herečka v roce 2001 s Tomem Greenem, ale vydrželo jen necelý půlrok.