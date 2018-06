Barrymore chce konvertovat k judaismu, Neeson zvažoval islám

Šestatřicetiletá herečka Drew Barrymore by se letos ráda vdala. Bude to už její třetí svatba. Její o dva roky mladší snoubenec Will Kopelman je ale Žid a herečka se proto rozhodla, že konvertuje na jeho víru. Podle magazínu In Touch se herečka radí v otázkách judaismu se svým kamarádem a kolegou Adamem Sandlerem.

Drew Barrymore a Will Kopelman

Liam Neeson byl vychován jako katolík, přesto pořád pochybuje o existenci křesťanského Boha. Devětapadesátiletá hvězda má za sebou náročné natáčení v Istanbulu, kde pobýval dlouho mezi muslimy. A praktikování jejich náboženství ho tak ohromilo, že dokonce chvíli uvažoval o konverzi k islámu.

"Volání k modlitbě probíhá pětkrát denně a první týden vás to přivádí k šílenství, pak se vám to ale zaryje do duše a je to ta nejkrásnější věc. Ve městě je na čtyři tisíce mešit. Některé jsou prostě ohromné a opravdu mě nutí přemýšlet, zda se stát muslimem," přiznal listu The Sun herec, který prý neustále pátrá po smyslu života.

"Byl jsem vychován jako katolík, ale myslím, že se denně všichni ptáme sami sebe, i když ne vždy vědomě, co děláme na této planetě? V čem to tady vůbec tkví? Já pořád čtu knihy o Bohu i ateismu," dodal Neeson.