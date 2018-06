Barrack Obama a Pamela Andersonová se ledovou vodou kvůli ALS nepolijí

Výzvu Ice Bucket Challenge zahájila charitativní organizace ALS Association, která pomáhá osobám s nemocí motorického neuronu. Každý vyzvaný si má vylít na hlavu kbelík ledové vody a poukázat na konto organizace dobrovolnou částku. Kdo výzvu odmítne splnit, má poslat peněz o to více.

Polévají se všichni od zpěváků přes sportovce, herce, moderátory až po vědce a byznysmany. U nás už si ledovou lázeň dopřáli třeba zpěvák Richard Krajčo (více čtěte zde), moderátoři televize Prima nebo zpěvačka Marta Jandová. Všichni pak na konto charitativní organizace poukázali od dvou tisíc korun výše.

To prezident Spojených států Barack Obama, kterého vyzvala řada lidí včetně kanadského zpěváka Justina Biebera, věnuje na konto mnohem více. Přesnou částku Bílý dům nesdělil, ale polévání prý nepřichází v úvahu.

Podle agentury AP americké ministerstvo zahraničí zakázalo, aby se do kampaně zapojili velvyslanci a další vysoce postavení diplomaté. Odporovalo by to prý pravidlům, která zakazují využívat úředního postavení k účasti na soukromě organizovaných akcích. Zákaz prý platí i v případě, že jejich smysl je prospěšný.

Kromě Obamy výzvu nepřijala ani hvězda Pobřežní hlídky Pamela Andersonová. Ta ovšem nepošle ani peníze. Výzkum léků pro osoby s nemocí motorického neuronu totiž zahrnuje testování na zvířatech a to jako ochránkyně zvířat nemůže akceptovat.

Místo peněz tak Andersonová poslala asociaci svou fotku, na níž drží nápis: „Přestaňte testovat na zvířatech.“

Pamela na Facebooku píše: „Nemůžu se zapojit do vaší výzvy Ice Bucket Challenge. Mám ráda dobré výzvy, vždycky je dobré takto na něco upozornit, zábavně a tvůrčím způsobem… ale donutilo mě to přemýšlet. Ponořit se hlouběji, zjistila jsem, že nejsme jednotní v našich poselstvích. Tak jsem si řekla, že místo toho vyzvu ALS, aby přestala testovat na zvířatech. Při současných pokusech dotovaných Asociací ALS vrtají myším do lebky díry, infikují je zhoubnou chorobou a nutí běhat v kolotoči, až zkolabují vyčerpáním. Opicím injektují do mozku a zad chemikálie, pak je zabijí a pitvají.“

Pamela Andersonová místo peněz poslala organizaci pro boj s ALS svou fotku s výzvou, aby zastavila testování na zvířatech.

Tisíce lidí se Andersonové na internetu vysmály s tím, že má mnoho let umělé prsní implantáty, které byly testovány na zvířatech. A tvrdí o ní, že je pěkný pokrytec.

Peníze na konto organizace ale stále přibývají. V současné době už díky výzvě vybrala v přepočtu téměř miliardu korun.