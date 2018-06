Baroňová ze seriálu VKV moderuje počasí v ČT

Televizní zpravodajskou dráhu rozjela mladá herečka od ledna a úspěšně s ní bojuje. Z moderování totiž měla jisté obavy už na herecké škole.

"Nejsem dobrý improvizátor, takže jsem z moderování měla vždycky strach. Beru to ale jako novou zkušenost, která se mi postavila do cesty a chci s ní bojovat. Jsem ráda, že jsem tu šanci od České televize a vedení v Ostravě, odkud vysílám, dostala a že si mě přes konkurz vybrali, i když věděli, že jsem nikdy s počasím nic společného neměla. Snažím se je tedy pochopitelně nezklamat," říká Baroňová.

Sama se vzdělává v oblasti meteorologie a pracuje na sobě i po stránce

moderátorské. Kromě předpovědi počasí totiž při vysílání mluví i s moderátory Dobrého rána. K dispozici má samozřejmě i odborníka.

"Před prvním vysíláním jsme byli na takovém obsáhlejším sezení s panem meteorologem, teď se mi věnuje vždy před vysíláním a vysvětluje mi některé situace za běhu. Jsem tak pokaždé o něco chytřejší a některé věci už umím z meteorologických map vyčíst sama. Nejsem žádný odborník, ale snažím se tomu rozumět. Člověk se prý meteorologem stává až po deseti letech praxe, takže se toho mám ještě dost co učit," dodává s úsměvem.

Roli v netradičním filmu Jarmareční bouda, jenž měl před pár dny premiéru a který je drsným podobenstvím o světě kolem nás, o lidské pýše, krutosti a nesnášenlivosti, přijala ráda a téměř okamžitě.

"S režisérem Pavlem Dražanem jsem se po přečtení scénáře scházela na několikrát. Scénář mě velice zaujal, ale potřebovala jsem ještě hodně věcí vysvětlit. Když jsem film viděla poprvé, říkala jsem si, že k tomu, aby mi vše zapadlo, musím asi ještě dozrát," líčí.

"Při premiéře jsem to viděla asi popáté a byl to úplně jiný zážitek, film mnou prostoupil. Radila bych divákům, kteří na něj půjdou a nebudou napoprvé moc moudří, aby jej nezavrhovali a šli se podívat třeba ještě podruhé nebo i potřetí. Stojí to za to, když vás film vtáhne dovnitř," uzavírá Baroňová.