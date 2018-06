Barmanky Marcela a Petra odpovídaly on-line

Odpovědi Marcely najdete ZDE

"Od půlky soutěže jsem tušila, že jsem adept na vítězství, jako ostatní, ale taková soutěž má plno úskalí a štěstěna je vrtkavá...," napsala Marcela čtenářům.

Dvaatřicetiletá vítězka v on-line rozhovoru prozradila, že má řadu dluhů, které teď díky výhře bude moci zaplatit. "Výhrou poplatím pohledávky, budu jezdit autíčkem a na dovolenou pošlu spoustu lidí, kteří mi pomáhali jsou unavení a zaslouží si to."

Do budoucna si novopečená milionářka zatím žádné plány nedělá. "Nevím, kdy dostanu ceny, takže zatím nic neplánuji. Dneska bych se chtěla konečně vyspat, abych si zítra užila závěrečný večírek. Od pátku pak nastupuji do práce a bude to shon," uvedla usměvavá podnikatelka.

Mediální sláva Marcelu příliš neláká. "Showbyznys je svět sám pro sebe, já se necítím jeho součástí, a myslím, že ani showbyznys nečeká na dvaatřicetiletou Marcelu z Písku. Ale v Baru jsem měla možnost vyzkoušet si práci redaktorky a sbírání materiálu, reportáže mě moc bavily. Určitě bych se účastnila charitativních akcí," dodala.

Hostem redakce iDNES.cz byla v úterý také stříbrná Barmanka Petra Matulová. Blonďatá modelka dorazila krátce po Marcele a na první pobylo vidět, že prohru nese více než statečně. "Myslím si, že výhra skončila, tam kde skončit měla. Nemá smysl o tom spekulovat... To že jsem byla ve finále, pro mě bylo výhrou," napsala hned v úvodu.

Sedmadvacetiletá blondýnka se čtenářům svěřila, že nyní se chce ještě víc věnovat modelingu a pokud by přišla nějaká nabídka z televize, rozhodně by se nebránila. Petra nemá ani předsudky vůči erotickým fotografiím. "Když by fotky nebyly vulgární a nabídli by mi hodně peněz, tak možná ano," odpověděla.