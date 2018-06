Barman Pavel Novotný: Puberťačky balit nebudu

"Zbožňuji úlety a vystupovat v reality show je úlet, s prominutím, jako prase. Můj otec to ví a také to tak vnímá. Hrozně se smál, když jsem mu vybalil, že jdu do tohoto pořadu," říká třiadvacetiletý Pavel.

"Většina mých kolegů i diváků se domnívá, že jsem v Baru z protekce, ale tatínek byl tím posledním, který věděl, do čeho jdu. Zároveň mi řekl, jestli si uvědomuji, co si tím způsobím, když jsem jeho syn. Protože já jsem ten, který nikdy neměl rád blesky fotoaparátů, vždycky jsem se spíš držel stranou a snažil jsem se prosadit sám," tvrdí.

V Baru je pro Pavla nové především to, že v něm musí manuálně pracovat. "Zatím se živím jako scénárista, produkční a novinář, dělám i představení pro děti. Takže vydělávat si umím, daně platím. Jsem zvyklý pracovat, ale nebyl jsem zvyklý pracovat rukama, to říkám otevřeně. V Baru se snažím dělat, co mohu, rozhodně se neflákám," svěřuje se.

Puberťačky balit nebude

Syn populárního otce se těší, že až z Baru vypadne, udělá si s přáteli dovolenou. "Nebude to nic organizovaného, ale turistika s kamarády s krosnou na zádech po Maroku. Letenky máme na jedenáctého srpna, předpokládám, že do té doby v Baru skončím. A pak už mě čekají skripta, prostě učení..."

Pavel totiž dokončuje Vyšší odbornou školu publicistiky a má před sebou poslední zkoušku. "Už jsem obhájil absolventskou práci a zbývá mi jen zkouška z masové komunikace. Musím se tedy učit a představy, že po skončení v reality show budu balit nějaké puberťačky, jsou zcela zcestné," uzavírá Novotný.