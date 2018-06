Barevné vlasy porostou na přání

Barvení vlasů už mebude tak zdlouhavé a složité

"Tato metoda je možná. Naráží to ale na problematiku genové manipulace u lidí. Není například možné zasahovat do genomu tak, aby se dědil. Nebezpečná tato metoda být může, ale nemusí. My spíše zkoumáme, jak pomoci nemocným lidem. Proto jsou intenzivně vyvíjeny postupy, jak zdravé geny vnést do nemocné tkáně. Tím by těžce nemocný člověk nemusel zemřít ve dvaceti, ale dožil by se třeba třicítky. Hlavní idea je ale o pomoci. Barva vlasů pomocí genetické úpravy je pro nás podružná," svěřil se tiskové agentuře Korzo Karel Chroust, odborný asistentkatedry genetiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.Ne každý s klonováním a genetickou úpravou lidí, zvířat a rostlin souhlasí. Jako houby po dešti vznikají skupiny odpůrců těchto vědeckých metod. "Tak jako se v minulém století začaly šlechtit psí rasy k různým účelům, tak úzká skupinka vyvolených na této planetě začne co nevidět ´šlechtit´ a klonovat lidské jedince k obrazu svému. To se bude dít mnohem mocnějším prostředkem - přímou manipulací s genovou výbavou. Například američtí vědci v Houstonu upravili myš tak, že se může přežírat, kolik se jí zlíbí. Blokací enzymu, který umožňuje ukládání tuku v těle, je přesto štíhlejší než myši přírodní. Navíc jsou ´nové´ myši odolnější, zdravé a aktivní." Těmito slovy varují na internetu odpůrci klonování a zásahů do genetické výbavy lidí i zvířat.Po šokujícím "narození" první klonované ovce Dolly zaznamenala oblast genetiky nebývalý boom. Chovatelé hospodářských zvířat zavětřili možnost rychle zbohatnout. Lékaři radostně konstatovali, že klonováním by semohly získávat orgány pro nevyléčitelné pacienty.Svět se okamžitě rozdělil na dva tábory. Odpůrci především z řad věřících považují klonování a genetické úpravy živočichů i rostlin za zločin, jenž může mít v budoucnu nedozírné následky. Obhájci však kritizované metody považují za pokrok a věc přirozeného vývoje lidského umu.