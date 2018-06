Barevné maličkosti potěší

Barevné doplňky z plastu a dřeva jsou přijemným zpestřením prostřeného stolu. Křeslo Wink od designéra Toshiyki Kita je proslulé možnostmi svého tvarování, ale také veselými barvami. I ranní probuzení může být docela optimistickou záležitostí, pokud si ovšem pořídíte barevně "veselou" konvici. Svícen v kontrastních barvách z řady Macramé (bílá a modrá) lze doplnit o další keramiku i textil.

Některé barvy dokáží vyvolat dobrou náladu, vzbudit pocit tepla (až o 7 stupňů Celsia), jiné povzbudit k vyššímu výkonu. Možná i proto jsou již několik let módními favority v bytovém textilu právě „optimistické barvy, jako je zelená, výrazná oranžová, teplá žlutá, ale také jasně modrá. Přitom si byt nemusíte proměnit na oranžovou výheň. Stačí, když tyto barvy použijete pouze jako doplňkové, například na polštářky.V poslední době se také stále častěji začíná používat barevné nádobí nebo drobný kusový nábytek. Výraznější barvy totiž vypadají lépe na menších plochách.Jarní měsíce bývají hlavně ve znamení veselé hráškové a žluté. „Lidé se při výběru barev dost výrazně řídí ročním obdobím, kdy nakupují, vysvětluje Věra Kučerová z firmy Vetru plus, která nabízí značkové nádobí a doplňky do bytu, „zatímco teď je největší zájem o zelenou a žlutou keramiku, o vánocích zákazníci podvědomě sahají po červené a tmavě zelené. Před nákupem by měl však každý zvážit, jestli mu zvolená barva bude vyhovovat po celý rok nebo zda pouze podlehl ročnímu období.Hlavně mladší lidé to dnes proto řeší po svém - pořizují si to, čemu Věra Kučerová říká lentilky. Místo šesti talířů v jedné barvě se kupují „tři páry , ti nejodvážnější si vezmou klidně šest různobarevných talířů a podobně postupují u ostatních kusů. Tvar je shodný, jen barvy se liší. Toto řešení podporuje ostatně i dnes běžný způsob nákupu. Místo celých servisů se nakupuje po jednotlivých kusech. Značková keramika totiž není právě levná (za talíř zaplatíte třeba i 400 korun). Pokud firma počítá s ukončením výroby dané barvy či vzoru, oznamuje to obchodníkům rok dopředu. Zákazník tak může být varován s dostatečným předstihem, že na případné dokoupení dalších kusů má jen omezenou dobu.Samozřejmě na trhu existuje i levnější barevná keramika. Značková barevná keramika má však vzory takzvaně pod glazurou, proto můžete toto nádobí použít také do myčky nebo do mikrovlnné trouby. V porovnání s běžnou keramikou je lehčí a méně křehká.Podobně se na trhu objevuje velký cenový rozdíl mezi dnes módním barevným nádobím a doplňky z plastu. Značkové výrobky - například se značkou Guzzini, Alessi nebo Rede - stojí běžně třikrát i čtyřikrát více než jejich levné napodobeniny, kterých je i na tuzemském trhu hodně. Zákazník samozřejmě platí za značku, ale rozdíl je i v kvalitě použitých materiálů.„Lentilky se však doporučují nejen u nádobí. Podobně sestavují architekti například židle do kuchyně či jídelen. Dvě židle jsou například modré, dvě žluté. Podobně pak lze tyto barvy v interiéru střídat na textilu, ale také na nádobí nebo u drobných maličkostí. Například modrý svícen se žlutou svíčkou nebo dvě vedle sebe stojící vázy - jedná žlutá a druhá modrá - pak mohou v konečném vyznění vytvořit v pokoji velmi „profesionální atmosféru.Pokud jde o vzájemné kombinace barev, pak se vyplatí podívat se na barevný kruh. Bohužel v černobílém tisku je třeba si pomoci „šedivým popisem: představte si kruh, kde je nahoře žlutá, proti ní leží modrá. Napravo stojí červená, jejím protipólem bude zelená. Mezi těmito základními barvami leží takzvané doplňkové - žlutá přechází například do oranžové a ta se postupně „mění v červenou.Na rozdíl od států spolu sousedící barvy vycházejí velmi dobře. Vůbec nejlépe se snášejí žlutá a zelená, pak žlutá a oranžová. Dobré bývají i kombinace barev ležících proti sobě - sem patří právě vánoční „dvojice červené a zelené.Do méně obvyklých kombinací by se však měli pouštět jen lidé s citem pro barvy nebo ti, kteří si nechají poradit od odborníků. „Když navrhujeme zařízení bytu, vždy je nedílnou součástí i doporučení vhodných barev, vysvětluje architektka Šárka Daňková z bytového studia Megaron, „barevnost je něco, co se obecně líbí, ale ve vlastním bytě se jí lidé často bojí. Odmítají třeba kombinaci modré a zelené, ale v praxi už dávno neplatí, že zelená-modrá, pro blázna dobrá. Záleží jen na použitých valérech a citu pro barvy.Ti, kterým se zdají „lentilkové variace příliš odvážné a přitom by si rádi dopřáli změnu barev podle ročních období, mohou zkusit jinou novinku. Jde o takzvaný letní a zimní byt, u něhož se využívá oboustraně potištěný textil. Vedle jednoduché proměny bytu - například ubrus jen otočíte a závěsy pověsíte po druhé straně, má tato novinka i další přednost. Díky oboustrannému tisku propouští látka méně světla i hluku.Tento typ materiálu nabízí i tuzemský výrobce Tiba. Metr látky se šířkou 140 centimetrů přijde asi na 150 korun.