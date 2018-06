Bardotová se vrací na scénu

Bridgite Bardotová v Londýně Bridgite Bardotová Francouzská herečka Brigitte Bardotová Bývalé francouzské herečce Brigitte Bardotové záleží na tom, aby její mnohdy velmi ostré názory byly dobře slyšet.

Slavná BB v ní prostřednictvím příběhu ženy dává průchod svým kritikám na adresu současných poměrů ve světě. Kvůli propagaci knihy se dokonce po desetileté přestávce rozhodla jít do televize, a tak jí stanice France 3 v polovině května zasvětí zvláštní vydání pořadu Nelze se líbit všem.Před časem se v něm objevila i další francouzská herecká legenda - Alain Delon. Jestliže Delon před lety praštil s natáčením filmů a nyní točí výhradně televizní projekty, Bardotová se od roku 1973 maximálně straní veřejnosti a veškerý čas věnuje svému boji za práva zvířat. Svého radikálního rozhodnutí přitom nyní osmašedesátiletá bývalá herečka ani s odstupem času nelituje."Byl to život snů, ale byla to taky pěkná otrava," uvedla BB ke své hvězdné herecké kariéře v rozhovoru pro týdeník Paris Match. Ještě dnes ji přitom dovedou rozčílit názory některých, jak bez skrupulí říká, "kreténů", kteří tvrdili, že Bardotová neopustila film, ale film opustil ji. "Moje poslední filmy pochopitelně za nic nestály, ale poté, co jsem oznámila své rozhodnutí skončit, jsem dostala milionovou nabídku zahrát si s Marlonem Brandem. A řekla jsem ne," uvedla žena, která vstoupila do dějin jako sexuální symbol šedesátých let minulého století.Bardotová žije se svým manželem Bernardem d'Ormalem, čtyřiceti kočkami a devíti psi ve vile nedaleko jihofrancouzského letoviska Saint-Tropez. Kousek dál má ještě další dům s pozemky, kde chová klisnu, poníka, osla, dvacet koz, pět kachen, sedm hus a dvě prasata. V době krmení ji prý navštěvuje i stádo divočáků. Mezi zvířaty se Bardotová cítí dobře, ale mezi lidi vyráží jen zřídka. Odmítá však, že by žila vzpomínkami na svou někdejší slávu. "Žiji pouze přítomností nebo blízkou budoucností," říká BB.O světě prý ztratila veškeré iluze a kromě francouzských politiků ji dokáží řádně rozčílit i lidé, kteří dělají charitu jen proto, že je to teď v módě. "Všichni si budují kariéru, nafintění vyrážejí na charitativní večírky a cpou se tam kaviárem. Je mi z toho na nic," tvrdí Bardotová.