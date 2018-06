Barbra Streisandová spala s princem Charlesem

11:25 , aktualizováno 11:25

Postelí Barbry Streisandové údajně prošli britský princ Charles, miliardář Dodi al Fayed, André Agassi, Richard Gere, Omar Sharif nebo Liam Neeson. Tvrdí to americký spisovatel Christopher Anderson ve své knižní novince Barbra: The Way She Is.