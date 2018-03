Barbra Streisandová přiznala, že si nechala naklonovat psa

Zpěvačka si zamilovala madagaskarské psí plemeno Coton du Tulear, pro které je typická bílá srst, malý vzrůst a přátelská povaha.

Streisandová se nyní pochlubila fenkami Miss Violet a Miss Scarlett, které jsou genetickými klony Samanthy. Ta skonala minulý rok v květnu. Před smrtí jí ale molekulární biologové odebrali kmenové buňky z úst a žaludku na klonování.

„Mají ale odlišné osobnosti. Čekám, až budou starší, abych mohla posoudit, zda mají Samanthiny hnědé oči a její vážnost,“ svěřila Barbra Streisandová magazínu Variety.

Fenky jsou si vizuálně tak podobné, že jediným rozlišovacím znakem jsou oblečky, do nichž je zpěvačka navléká. Jednu do fialového, proto se jmenuje Miss Violet, Miss Scarlett pak obléká do červené.

Něž jí klonovaná štěňátka dorazila, pořídila si ještě jednoho pejska, který je vzdálený příbuzný její Samanthy. Fenka se jmenovala Funny Girl, ale zpěvačka ji přejmenovala na Miss Fanny.

Barbra Streisandová je podruhé vdaná. Jejím manželem je herec James Brolin (77), kterého si vzala v roce 1998.

Poprvé se provdala v roce 1963 za herce Elliotta Goulda (79). Manželé se rozvedli o osm let později. Mají spolu syna Jasona (51), který se věnuje hraní a režii, je také producent a zpěvák.



Zpěvačka zve fanoušky se svým psím miláčkem v náručí na své koncerty: