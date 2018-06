Velký nos a křivé zuby jsou součástí mého dědictví, říká Streisandová

"Moje matka mi řekla, že bych měla být sekretářka, ale já jsem chtěla být herečka odmalička. Když se na to dívám zpětně, asi to byl únik. Ale věřila jsem sama v sebe," řekla Streisandová pro magazín Glamour.

Když jí nevlastní otec říkal, že není dost hezká, matka ji prý nikdy nebránila. Barbra si ale šla za svým snem. Jako teenagerka zpívala v nočním klubu jen proto, aby si jí někdo všiml a aby mohla později zazářit na Broadwayi a nahrát první album.

Její kariéra prudce odstartovala, když natočila filmy Funny Girl, Hello Dolly! nebo Takoví jsme byli. Šla z role do role, nahrávala písně. A odmítala návrhy okolí, aby se změnila.

"Neudělala jsem, co mi říkali: změň si jméno, narovnej zuby, změň šatník, zmenši si nos. Můj nos byl součástí mého dědictví, a když jsem měla talent na zpívání a hraní, proč by to nestačilo," prohlásila.

Streisandová byla dvakrát vdaná. Jejím prvním manželem byl herec Elliott Gould, kterého si vzala v roce 1963. Byli spolu osm let a mají syna. Nyní žije s hercem Jamesem Brolinem, za něhož se provdala v roce 1998. Herec má tři děti z předchozích manželství.