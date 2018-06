Barbra Streisandová dala přednost lásce

Tisíce fanoušků aplaudovaly už ve středu večer Streisandové při prvním ze dvou posledních koncertů v New Yorku. K prominentním hostům v Madison Square Garden patřila mimo jiné americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová.

Show hollywoodské miliardářky začala jejím dětstvím. K překvapení přítomných tisíců v sále se neobjevila nejdřív Streisandová, ale mladičká zpěvačka Lauren Frostová, která na scéně představovala se songem You'll Never Know ctižádostivou, ale nejdřív neúspěšnou Barbru v New Yorku 60. let. Až pak se s nezaměnitelným hlasem přidala sama Streisandová.

Na konci výpravné scénické pohádky, doprovázené kupříkladu záběry z řady filmů Streisandové a připomínající Popelčin příběh, figurovala svatba Barbry s Brolinem.

Hollywoodská legenda Streisandová za svou kariéru získala 26 platinových desek, dva filmové Oscary a osm hudebních cen Grammy. Tím je považována za nejúspěšnější ženu amerického showbyznysu.