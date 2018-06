Barbra Streisandová: I po 16 letech manželství se stále držíme za ruce

Díky tomu se páru podařilo přesvědčit fanoušky, že si bulvár vymýšlel, když psal o krizi v jejich vztahu.

„Před několika týdny jsme byli v supermarketu, drželi jsme se za ruce jako obvykle a chlápek za námi řekl: Jsem tak rád, že vás vidím zase spolu. Zeptala jsem se: Vážně? Kdy jsme se rozešli?“ prozradila Streisandová.

Zpěvačka se s hercem seznámila na večeři. Zaujala ho prý tím, že utrousila uštěpačnou poznámku ohledně jeho vlasů, které se jí nelíbily.

„Jo, protože jsem mu řekla pravdu. Většina lidí neříká pravdu, protože se jí bojí, ale já mám pravdu ráda. Nemusíte přemýšlet o tom, co jste předtím řekli, protože je to prostě pravda,“ prohlásila.

Zatímco Brolin se do ní zamiloval hned, jí to trvalo několik měsíců. Herec se snažil na zpěvačku zapůsobit také svým kuchařským uměním. Připravil pro ni sushi, které miluje. „Říkala jsem si, to je opravdu skvělé! Ale už nikdy nevařil,“ dodala.