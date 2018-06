Tenis určitě nehraju pro radost. Živí mě, říká Barbora Strýcová

Vždycky byla tak trochu tou vzadu. A to nejen díky tomu, že je z předních českých tenistek nejmenší. Hrdinkami reprezentace byly Kvitová, Šafářová, Plíšková, ale nedávno se dočkala i ona. Barbora Strýcová vybojovala českému týmu pátý titul ve Fed Cupu za posledních šest let. „I malý kašpárek dokáže udělat velké divadlo,“ okomentovala to.

Málokdo ze světa sportu je tak upřímný jako ona. „Dělat tenis pro trofeje a body? Pardon. Nevím, kdo to říká, ale ne. Pro mě je to práce. Sice vysněná a neměnila bych ji, ale tenis určitě nehraju pro radost. Živí mě. Takže teď mám dovolenou a za pár dní se vracím do práce,“ přiznává.

Strýcová, která se při focení pro Magazín DNES proměnila v modelku, také promluvila o přátelství s mezi tenistkami. „Je to smutné, ale je takové povrchní. Každý jede hlavně na sebe. Když mě nějaká holka porazí, jsem den nebo dva naštvaná. Nemám chuť ji znova vidět,“ říká.

Ve třiceti letech prožívá jedno z nejlepších období kariéry. A to i díky zpěvákovi Davidu Krausovi, který je už druhým rokem jejím partnerem. „Dřív ho sport vůbec nezajímal a dával mi otázky, že jsem byla malinko v šoku. Ale všechno už se doučil a pravidla tenisu dávno umí,“ prozradila.

Hudebník si musel zvyknout i na její odlišný životní styl plný cestování. „David je trpělivý, čeká tu na mě a nikdy mi nedal najevo, že mu vadí, jak jsem pořád pryč. V tom je neskutečný.“ A jestli spolu zpívají? „David mi zpěv zakazuje. Kočka leze dírou jsme trénovali hodinu, ale rvalo mu to uši.“

