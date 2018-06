Oštěpařka Barbora Špotáková: Syn si jméno vybral sám

"Myslím si, že i kdybych nedělala atletiku, tak rozhodně bych nechtěla druhé dítě okamžitě. Zatím necítím, že bych ho chtěla. Určitě počkám pár let. Po olympiádě v Riu 2016 by to bylo ideální," říká Špotáková.

Syn se jí narodil loni v květnu. S partnerem Lukášem Novotným ho pojmenovali Janek. "Jméno si vybral sám u paní doktorky Dolejšové, která dělá homeopatii, akupunkturu a umí se napojit na to miminko a on si řekl, že tohle jméno se mu líbí nejvíc," říká Špotáková, kterou jsme zastihli na otevření obchodu s kuchyňským vybavením Concept Store KitchenAid.

"Nejsem tu kvůli zvýšení mediálního kreditu, ale jsme tady kvůli výbavě nového domu," říkala Špotáková, která společenské akce právě nevyhledává.

"Já si myslím, že to mám pořád nastavené dobře, že to hlavní je pro mě profese atletky a tomu musím podřídit všechno, takže - co nejméně na společenské akce, to je moje krédo. Ale to k tomu patří a občas si to užívám, ne že bych z toho byla jen zpruzelá," dodala atletka.