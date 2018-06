Politici si shovívavost nezaslouží, míní Barbora Poláková

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

„Herečka Poláková je definitivně zpěvačkou, její deska má úroveň.“ Tak zněl titulek jedné z řady pochvalných recenzí prvního alba Barbory Polákové, která byla do té doby známá hlavně z divadla či z protest songu s Davidem Kollerem Sami. Její hudební kariéra se nyní posouvá o další stupeň, když ji čeká vystoupení na několika letních festivalech.

Písně, které vás asi nejvíc dostaly do povědomí, ať už jde o Krávu, Nafrněnou, Sami, nebo ty z divadelního představení Blonďatá bestie, mají společné to, že jsou poměrně dost kritické. Jste i v běžném životě hodně kritický člověk?

Myslím, že jsem sebekritická až až. To je tam ostatně docela znát. Ani v jedné písni nekritizuju okolí, tomu se vyhýbám vlastně pořád i v osobním životě. Každý má nějaké své důvody, proč se chová tak, jak se chová, a nikdo do nikoho nevidí. Blbý ale je, když to jeho chování ovlivňuje životy ostatních lidí, což platí třeba u politiků. Ti si kolikrát shovívavost opravdu nezaslouží.

Barbora Poláková ■ Narodila se 3. října 1983 v Kolíně.

■ Známou se stala díky divadelní hře Blonďatá bestie, v níž ztvárnila kontroverzní političku Kristýnu Kočí.

■ V roce 2012 se účastnila televizní taneční soutěže StarDance.

■ Od podzimu 2013 je jednou z představitelek hlavní role Lucie v muzikálu Lucie, větší než malé množství lásky.

■ S přítelem, hercem Pavlem Liškou má dceru Ronju.

Váš partner, herec Pavel Liška, je vášnivý motorkář. To je záliba, která ženám na mužích buď imponuje, nebo je děsí. Jak to s motorkami máte vy?

Bojím se o něj, to je samozřejmé, ale zároveň se mi líbí, že není takový ten silniční motorkář. Ty jsem nikdy moc ráda neměla. Když jde jen o adrenalin, moc tomu nerozumím. Pavel vyhledává hlavně přírodní terény, teď si i kvůli tomu koupil novou motorku. Už zase s kluky vymýšlejí, kam pojedou. Naposledy byli v Bolívii, teď to vypadá na dalekou Sibiř.

Jaký typ cestování je nejbližší vám? Relax na pláži, nebo výlety s krosnou?

Mám ráda obojí. Ale když nad tím tak přemýšlím, takový ten opravdový relax na pláži jsem vlastně nezažila nikdy. Vždycky mě baví to místo poznávat, jezdit na výlety, procházet se městem a nasávat atmosféru.

Máte už nějaké plány na léto?

Letní dovolenou jsme si užili na jaře, takže teď už nás čeká jen natáčení a koncerty a cestování po Česku. Ale i to mě moc baví. Je tu spousta krásných míst, kde jsem ještě nebyla, a těším se na to.

Dočetla jsem se o vás, že jste se v dětství věnovala krasobruslení. Zvládla byste na ledě i dnes vykouzlit nějaký ten skok?

Chodila jsem tam jen tři měsíce, takže jsem nikdy žádný skok neuměla. Dělala jsem balet, trénovala gymnastiku nebo volejbal.

Budete po svém dítěti požadovat, aby se věnovalo nějakému sportu?

Uvidím, jak to všechno půjde. Myslím, že celkově jsou endorfiny pro člověka důležité. Je radostnější, pevnější a jen tak ho něco nevyvede z míry. Když je pevné tělo, je pevná i mysl, to jsem si mohla vyzkoušet i sama na sobě. Takže určitě své děti budu vést k tomu, aby měly sport rády. Brát je v zimě na hory lyžovat a v létě k moři surfovat.

Toto léto se objevíte na několika hudebních festivalech, mezi nimi i na pražském Metronome. Jste milovnicí festivalů také coby návštěvník?

Ano, mám festivaly ráda. Na pár z nich v Česku i venku jsem hrála divadlo, tak tu atmosféru znám už i jako účinkující. Jako návštěvník jsem byla naposledy v Montreux na Jazz festivalu. Letos mi to nevyjde, ale tam bych se ráda vracela každý rok. Je to tam parádní.

Čím vás zaujal právě červnový Metronome?

Těším se na většinu kapel. Iggy Pop, J.A.R. s gospelovým sborem, Ivan Král a Jiří Suchý – to je asi úplně největší lákadlo a pak ještě Walk of the Eart a Crystal fighters.

Vyrazit s karimatkou na festival a nocovat ve stanovém městečku – je pro vás tahle představa lákavá, nebo se při ní spíš ošíváte?

Vyrazit s přáteli pod stan někam do hor nebo na vodu, to zní logičtěji.

Pavel Liška jezdil i po „cestě smrti“ Na motorce začal Pavel Liška jezdit už v devíti letech, kdy mu jeho tatínek koupil první lehký stroj, aby měl jeho syn na čem brázdit cesty kolem chalupy. Až o mnoho let později se na dvou kolech v rámci projektu Moto cestou necestou vydal na sérii dobrodružných expedic. V roce 2012 společně s hercem Filipem Blažkem procestovali Turecko, o rok později se po boku Jana Révaie vydal ještě dál na východ, když se svými stroji brázdili nehostinný Kavkaz (více zde). Zatím poslední motorkářskou výpravou, kterou populární herec absolvoval, byla loňská cesta napříč Jižní Amerikou. I tam se vydal se staronovým parťákem Révaiem. O adrenalin při této expedici nebyla nouze. Nevynechali totiž například nechvalně proslulou „cestu smrti“ lemující Andy a směřující do Amazonie. Po návratu z Jižní Ameriky byl tak nadšený, že začal spolu s režisérem projektu spřádat plány na cestu kolem světa. V médiích pak ale s odstupem času uznal, že taková výprava by znamenala i půl roku mimo domov a tak dlouhé odloučení by se nelíbilo ani jemu, ani jeho partnerce Báře Polákové, se kterou má dcerku Ronju. Vyhlídek na další expedice na dvou kolech se ale nevzdal.