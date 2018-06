Barbora Poláková: Asi jsem naivní a patetická, ale hodní lidé existují

„Odjeli jsme asi 50 koncertů, což je úplně neuvěřitelné, když si zrekapituluji zpátky, že jsem celou dobu kojila. Nechápu, jak je to možné. Koncerty byly skvělé. Lidi uměli texty, znali písničky. Objeli jsem celou republiku a máme z toho celá kapela strašně dobrý pocit, že tady žijeme s hezkými a hodnými lidmi. Nevím, jestli jsem úplně naivní a patetická, ale opravdu jsme je viděli. Existují. A je to tady s námi zatím dobrý, myslím,“ řekla Poláková pro iDNES.cz.

S režisérem Miroslavem Krobotem natáčela film Kvarteto, který bude mít příští rok premiéru.

„Premiéra bude zhruba za půl roku. To natáčení bylo pro mě hrozně poučné. Celý měsíc jsem mlčela a jen poslouchala pana Krobota, co říká a vlastně hrozně šťastně plnila všechno, co chtěl. Bylo to super,“ prohlásila.

Radost jí dělá i dcera Ronja, o kterou během natáčení pečoval Pavel Liška a náležitě si to užíval (psali jsme zde). Dvojice navíc čeká další přírůstek do rodiny.

„Měla jsem strašně radostný rok, protože jsem toho hodně prožila. Mám roční dcerku, takže každý den, každé ráno s ní bylo opravdu krásné. Mám z toho strašně krásné pocity. V létě jsem se dozvěděla, že jsem zase těhotná, takže ty pocity přijdou znovu. Máme ty rána ještě hezčí, protože jsme v očekávání a těšíme se,“ dodala Poláková.