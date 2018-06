Barbora Poláková má druhou dceru. Pavel Liška byl u porodu

Herečka rodila v Rakovníku a přestože původně plánovala porod do vody, nakonec z toho sešlo.

„Porod trval hodně dlouhou dobu a bylo by to v té fázi malinko riskantní. Tak jsme se domluvili, že nakonec ne. Ale nevadilo mi to. Byla jsem už v jiných sférách,“ prozradila Poláková pro server ProMaminky.cz, který spravuje její sestra Saša.

U porodu byla opět dula Jitka Čejková a také tatínek Pavel Liška, který si příchod dcery prý moc užil.

„Byl to můj nejkrásnější porod. Určitě s tím souvisí to, že jsme byli v porodnici, kde věděli dopředu, že chceme porodit pokud možno co nejvíc přirozeně, to znamená bez zásahů a co nejvíc v pohodě,“ řekl herec.



„Bára mi byla opět velkou oporou a jsem rád, že byla zase u toho... hudba, opečovávání, svařáček... a čekání na ten dáreček. Moc jsem si to užil, jen teď potřebuju zase zpátky nabrat trochu sil, prostě nevylejzat týden z postele a ňuchat se.“

Pavel Liška má kromě dvou dcer s Barborou Polákovou ještě syna Šimona s bývalou manželkou Kristýnou Bokovou. Kvůli pracovním povinnostem své partnerky loni nastoupil na dočasnou rodičovskou a moc si ji pochvaloval. Nemá problém postarat se o miminko a pomáhal také, když byl malý jeho syn.

„Je to krása, s tím úplně malým mládětem se tak těsně propojit. Je dobré si vyzkoušet aspoň střípek toho mateřství, co většinou zažívají jen mámy. Tak to příroda rozdala. Však děti léčí duši, jak říkával Dostojevského Idiot,“ řekl Pavel Liška pro Magazín DNES loni (psali jsme zde).