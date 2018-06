Po koncertě jdu za dětmi na hotel, říká Barbora Poláková

Vrhla jste se definitivně na pěveckou kariéru?

Hlavně jsem máma a jsem skoro pořád doma. V půlce března vyjde má nová deska. Jmenuje se Ze.MÉ a je teď kolem toho spousta starostí. Ještě pořád chodím do studia a nahráváme poslední písničky. Taky začne turné, takže zkoušíme paralelně s kapelou. Je toho prostě moc a já už vím, že když nejsem s nimi dost často, trápí mě to. Teď to zrovna dost cítím. Těším se, až mi začnou koncerty, protože to znamená, že hraju jen dva večery v týdnu, jinak jsem s miminkama doma. Většinou jdu za nimi hned po koncertě na hotel. Pak sice tak dvě hodiny koukám do zdi, ale aspoň mi to všechno, co jsem ten večer zažila, doznívá.

Takže?

No, takže žádná jiná práce by se mi tam teď nevešla. Nemohla bych být s nimi a už mám vyzkoušené, že když mám moc práce, nejsem z toho šťastná já ani děti. Někdy je to navíc náročné i jen s nimi samotnými. Teď málo spím, protože jinak se v noci s Pavlem střídáme (partner Pavel Liška momentálně natáčí cestovatelský dokument ve Střední Americe - pozn. red.). Třeba dneska se jedna dcera v půl jedné rozhodla, že je den, takže jsme do dvou hodin seděly v obýváku a koukaly se na sebe. Pak usnula a vzbudila se druhá...

Na jména Ronja a Rika se vás ptá asi každý, že?

Jak kdy. Vlastně ani ne. V porodnici a na matrice nám to taky prošlo bez problémů, protože už obě jména v Čechách někdo předtím svým dětem dal. Riky jsou tu už dvě a Ronju má třeba i Šimon Pánek.

To je z filmu Ronja, dcera loupežníka?

Taky. Ale původně je to z knížky od Astrid Lindgrenové, podle které ten film natočili.

Budete na šňůře hrát i v rodném Kolíně?

I moje manažerka je z Kolína, takže v Kolíně hrát budeme. Dost se těším.

