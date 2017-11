Nejsem biomatka. Nejvíce se řídím svým instinktem, říká Poláková

„Strašně moc. Odkud mám začít vůbec? Ve všech ohledech mě to změnilo. Jsem pořád doma. Změní vás ten domov, změní vás to, že já už jsem tři roky doma. Častěji než jinde. Což se předtím o mě úplně nedalo říci,“ řekla herečka a zpěvačka na Rádiu Impuls.

Za svou štíhlou postavu prý vděčí právě mateřství. „No, když máte dvě děti, tak nestíháte ani jíst,“ říká Barbora, která má nový klip z chystaného druhého alba (Poláková představuje ukázku z nové desky, klip vznikl pozpátku).

Film Kvarteto, kde Barbora hraje, bude mít premiéru 30. listopadu. Dvojnásobná maminka už chystá i návrat do divadla. „Teď otěhotněla Martha Issová, takže se vracím do představení, které jsem původně nazkoušela, pak za mě hrála Martha a teď mi volala Martha, že tam žádnou další jinou herečku nemůžeme pustit. Takže jsem se rozhodla, že půjdu a je to v Dejvickém divadle Kafka 24. A první představení mám 1. prosince. A je to takové očekávání. Trošku se bojím, co bude, jestli to ještě umím, jestli jsem to nezapomněla,“ prozradila.

Poláková o sobě říká, že není biomatka v tom smyslu, že by se při výchově dětí striktně řídila nejnovějšími radami odborníků a že by byla ve všem až moc liberální. „Tak to možná nejsem teda. Protože já se nejvíce řídím svým instinktem, snažím se těch informací o tom daném tématu nebo o tom, co mě zajímá, sehnat co nejvíce a pak si sama vybrat, co mi přijde nejlogičtější. A to, když jste matka, vás k tomu dožene, protože chcete pro ty děti to nejlepší,“ prohlásila.

Prozradila také, že Vánoce a Silvestra bude trávit spolu s rodinou. „Asi doma s těma miminkama a s mužem. Já jsem si teď vzpomněla: Pavel, než jsem odešla, mě poprosil, jestli bych mohla říci, že miluju Pavla Lišku. Tak Pavlíku, řekla jsem to,“ oznámila do éteru.

Dvojnásobná maminka považuje za nejkrásnější zážitek ve svém životě právě narození dětí. „Oba dva porody byly to nejkrásnější. Dokonce ten druhý byl ještě krásnější než ten první, protože byl takový vědomější. A tím, jak to bylo rok od sebe, tak jsem přesně věděla ty fáze. Byl to fakt zážitek,“ dodala.