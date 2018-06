Poláková bude měsíce bez Lišky. Bojím se, ale dcery to nesmí poznat

„Úplně hluboko ve mně v klidu nejsem. Ale na povrchu jsem pořád máma dvou holčiček. Prostě jsem si to v sobě tak hodila, že se musím co nejvíc udržovat v klidu, aby ony ze mě necítily nějakou obavu. Na to nemám nárok,“ řekla Barbora Poláková v Mixxxer show na Óčku.

Herečka a zpěvačka přiznala, že je to nyní doma trochu náročnější. Ona i její dcery Ronja (2) a Rika, které bude v březnu rok, jsou nemocné.

„Bohužel celou tu dobu jsme nemocní. Nějak se z toho nemůžeme dostat. Všechny tři. Spíš mám teď starosti, abychom se z toho dostaly a mohly normálně začít fungovat,“ řekla a v žertu si postěžovala, že k tomu všemu navíc bydlí ve třetím patře v domě bez výtahu.

Pavel Liška se samozřejmě rodině ze své výpravy ozývá, ale není to tak často, jak si Barbora původně představovala. „Jsem ráda, že se vůbec někdy ozve. Myslela jsem, že bude volat každý den, ale to už jsme si řekli, že ne. Bude v džungli, pak u indiánů, teď jsou v Kostarice, byli v Panamě. Dneska kupují nějaké SIMky. Mají navíc o sedm hodin míň, takže to musíme stále propočítávat,“ prozradila.

Herec přitom svou partnerku nemusel vůbec přemlouvat, aby ho pustila na tak dlouhou dobu z domu. Barbora Poláková Pavlu Liškovi, Janu Révaiovi a Hynku Bernardovi sama předtím navrhovala ještě delší výlet.

Barbora Poláková byla hostem živého vysílání Mixxxer show na Óčku. Celý rozhovor najdete zde.



„Vymyslela jsem, že by jeli na rok na cestu kolem světa, že by to bylo krásné. Měli by ale měsíční nebo čtrnáctidenní pauzy, které by vypadaly tak, že manželky s dětmi by vždycky přijely na nějaké místo, kde by byly krásné pláže a bylo by to super nádherné. My bychom tam dorazily, strávily čas s tatínky a oni by pak zas jeli dál,“ přiznala.

„To se jim líbilo, ale je to strašně náročné a nákladné. Tak se to myslím hned smetlo ze stolu. Pak zůstaly ty tři měsíce, které proti tomu roku zněly jako úplná pecka. Až teď přicházím na tu realitu,“ dodala.