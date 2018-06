Mimísci nám nehrozí, na dceru ani nežvatlám, říká Barbora Poláková

„Po narození dcery se mi život hodně změnil. Být maminkou je strašně obohacující. Jak říká kamarád, i když jsme jiní, zůstali jsme stejní,“ řekla Poláková.

„Teď se nejvíc cítím maminka, tak na 90 procent. A pak mám práci, kterou beru jako jistý závazek a také zábavu. Vyšla mi deska a samozřejmě vím, že je k tomu třeba dělat koncerty a různé akce. Hodně zkoušíme a koncerty začnou od května, bude normální šňůra. Ale ty herecké věci..., kdybych teď měla hrát normální divadlo, to už bych nezvládla. Takže do divadla se vrátím, až co nejpozději to půjde.“

Dcera je podle herečky a zpěvačky stále hodná, usměvavá a „taková správná.“ Nepláče, ale je to rošťák.

„To je vidět. Má rošťáčí očička,“ míní maminka, která před narozením dcery moc neřešila oblečení a věci pro miminka.

„Nejsem maminka posedlá tím, že všechno musí být nové a nažehlené. Tím že mám ségru, která má dvě malé holčičky, tak jsem se vůbec netrápila ohledně oblečení a hodně věcí mám od ní. Neteřím jsou tři roky a rok a Ronjičce je půl roku.“

Slovník některých maminek se jí zatím vyhnul a žádní mimísci nebo šišlání a žvatlání na dceru jí podle jejích slov nehrozí.

„Nám se ani neděje, že bychom mluvily v množném čísle. To si všímám, že když říkám, že jsem ji vykoupala, tak jsem ji vykoupala a není to, že my jsem se koupaly. Já jsem prostě koupala ji, protože ona je svébytná osoba. Ne že bych se tomu vyhýbala, ale prostě se nám to děje,“ řekla.

„Čtu ji, co sama čtu. Poslouchá, co já poslouchám. Nijak moc nezohledňuji, že je jí půl roku. Nedávno jsme poslouchaly Malého prince namluveného od Viktora Preisse. Ležely jsme si a poslouchaly. Vím, že Malý princ není úplně na půl roku, ale prostě poslouchala. Když si potřebuji přečíst scénář, tak to čtu nahlas a tím pádem už jí vlastně čtu. Nedělám z ní miminko, nežvatláme, jednám s ní jako se svébytnou bytostí, která má akorát méně zkušeností na tomto světě.“

Samozřejmě doma dojde i na zpěv. „Ronje zpívám často. Jde spíš o vymyšlené písně s neexistujícími slovy, ale před koncertem, když si potřebuji zopakovat texty, se mi stává, že jí přezpívám celou desku,“ prozradila zpěvačka.

„Oba bychom s Pavlem nejradši byli jen s Ronjou a užívali si každou minutu s ní. Jsme si v tom dost podobní, proto se snažíme redukovat čas, který netrávíme společně na minimum. Fanoušky ale o vystoupení připravit nechci a pokusím se to nějak skloubit,“ dodala s tím, že si doma museli pořídit nový kočárek ve specializované prodejně.

„S Pavlem hodně chodíme na procházky do lesa i do skal, tedy hodně do přírody. A ten náš kočárek, který máme, tam trošku uvízl.“