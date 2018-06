Poláková s Liškou mají dceru, dostala jméno z loupežnické pohádky

„A vždycky, když si na to vzpomenu, se dojímám. Byl oporou, když jsem ho potřebovala a stáhnul se, když to situace vyžadovala. Vážím si ho teď ještě mnohem víc. Máme to na celý život,“ řekla novopečená maminka.

Herečka se šťastnou novinkou pochlubila portálu promaminky.cz. Prozradila, že rodila bez epidurálu a nakonec si vybrala porodnici v Kladně.

„Čoveče všechny jste říkaly, že to bolí, ale že to bolí tak moc, to jsem teda nečekala. Byly tam dva momenty, kdy jsem v duchu pomyslela na to, že to není možný, kolik žen na světě tohle zvládlo a jaký jsou všechny hrdinky a že není možný, že to dokážu i já. A všechny ženy na světě, co to mají za sebou, jsem neuvěřitelně obdivovala a uctívala. Ale pak jsem se kousla a vydržela to. Bylo pro mě moc důležitý, aby všechno probíhalo přirozeně,“ svěřila se Poláková.

Během porodu měla u sebe dulu Jitku Čejkovou. Bez ní by si to prý absolutně neuměla představit.

„Sestřičky byly taky moc hodné, ale přece jen je vidíte poprvé v životě a porod je tak intimní záležitost a je dobré tam mít někoho, kdo vás aspoň trošku zná. Při každé kontrakci mi mačkala akupunkturní body na ruce a zjemňovala bolest. Připomínala mi správný dech. A opravdu, když jsem zapomněla a dýchala jinak, ta bolest byla dvakrát tak silnější!“ dodala.