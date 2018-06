Přiznání těhotné Polákové v klipu: Jsem nafrněná a hysterická

Herečka a zpěvačka si na natáčení pozvala Ivanu Chýlkovou, Marthu Issovou, Lenku Krobotovou, Annu Polívkovou, Janu Strykovou, Hanu Vagnerovou, Sandru Novákovou a další. Děj klipu se odehrává v baru, kde si kamarádky povídají a drbou o ostatních holkách.

V klipu je řada známých tváří, jsou to přátelé? Chtěla jste tam nějakou z osob mít konkrétně?

Všechny jsem si tam přála konkrétně. Nikoho víc nebo míň. A ještě tam bohužel chybí některé kamarádky, které nemohly v daném termínu. I tak to byl zázrak, že jsme se všichni sešli. Jsou to všechno lidi, kterých si lidsky i pracovně moc vážím a hodně jsme se dohromady o všem i před natáčením radili. Byla to velká sranda.

Kdy jste si vy sama přestala brát osobně závist ostatních?

No, tak ono si prvotně musíte umět uvědomit, že určitá negace je vlastně převlečená závist a až pak se vám může třeba ulevit a můžete se tomu usmát. Ale jinak to přeci vždycky zamrzí. Myslím, že je podstatný věci moc nehrotit a nebrat tolik vážně. Ani sebe. Možná hlavně ne sebe.

Kdy jste objevila kouzlo pravého přátelství?

No, musím říct, že když přijelo dvacet hereček zadarmo natočit klip ve svém volnu jen tak, protože se jim prostě chtělo, dost vážně jsem zauvažovala nad tím, že to je asi ono. Jsou to fakt skvělý holky!

Bude Nafrněná jako titulní píseň k albu? A kdy deska vyjde?

Deska vychází na konci září a Nafrněná tam bude. Neřekla bych, že to je úplně titulní píseň k albu, trošku totiž klame tělem.

