Nejdřív maturita, pak móda, říká česká vítězka světové soutěže modelek

„Ve škole mám individuální plán, vycházejí mi vstříc, za co jsem fakt strašně vděčná. Chtěla bych si dodělat maturitu a pak bych se chtěla naplno věnovat modelingu,“ prohlásila Podzimková.

Na základce prý bývala vždy jedničkářka, ale když začala kvůli modelingu ve škole chybět, objevily se i dvojky. Vítězstvím v soutěži modelek se toho pro ni změnilo hodně, a nejde jen o známky na vysvědčení.

„Byla jsem na dva měsíce pracovně v Tokiu. Všechno je úplně jinak, ale určitě je to změna k lepšímu. Hodně cestuji, poznala jsem spoustu nových krajin a lidí. Jsem za to hrozně vděčná. Určitě jsem si uvědomila, že je to těžká práce a je za tím hodně dřiny,“ říká 181 centimetrů vysoká bývalá plavkyně.

Mezi své největší úspěchy řadí focení pro italský Vogue, přehlídku pro Miu Miu v Tokiu a pak focení pro Love Magazine.

„Chtěla bych se podívat na Fashion Week do Milána a Paříže a tam co nejlíp odchodit značky,“ prozradila své plány kráska, která se do francouzské metropole může pracovně podívat až nyní, po svých 16. narozeninách, jelikož mladší modelky tam pracovat nemůžou.

Barbora má dva starší bratry, kteří pracují s otcem ve firmě. Celá rodina ji v kariéře podporuje.

„Já doufám, že mi to přejí, a to je to nejdůležitější. Poznala jsem, kdo je pravý kamarád, ale ti nejbližší mi zůstali a podporují mě. Takže si nemůžu stěžovat,“ prohlásila Barbora, která se objevila i na letošním finále Elite Model Look (více vítězích zde).

VIDEO: Rovnátka a tréma. Nové modelingové talenty Česka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Vítězce bych vzkázala, ať se drží, je hodně trpělivá a maximálně se snaží. A hlavně hodně štěstí jak na světovém finále, tak do budoucnosti,“ dodala Podzimková, která je po Lindě Vojtové, Denise Dvořákové, Evě Klímkové čtvrtou českou vítězkou celosvětového finále Elite Model Look.