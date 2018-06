Barbora Kodetová: Je dost sexy?

Velice přitažlivá postava, výrazná tvář a jméno jedné z nejslavnějších českých hereckých dynastií. Dost předpokladů, aby Bára Kodetová byla žádanou hvězdou.

Je to přesně naopak.

Když Nova loni začala vysílat seriál z novinářského prostředí Redakce, zaujala hned v prvním záběru. Její šéfová Alice měla podle scénáře působit tvrdě a přísně - a ona taková byla. Kvůli tomu jí také nakrátko ostříhali dlouhé vlasy.

Mnoho diváků si jí oblíbilo. Ti, kteří ji předtím neznali, se divili, kde se ta krásná herečka najednou vzala. Někteří si určitě říkali, že by takovou ženu nechtěli mít doma. Ostrá, sebevědomá, nepříjemná.

Seriál zabral, každý čtvrtek se na něj dívá milion tři sta tisíc lidí. A ti si nejspíš mysleli, že odjezd jedné z hlavních postav do Bruselu byl ve scénáři naplánován od začátku.

Báru Kodetovou si však pozval Jan Kraus do své talk show Uvolněte se, prosím v České televizi. A tam vysvětlila, že její odchod plánovaný nebyl.

"Překvapilo mě, když řekli, že musím skončit. Zdůvodnili to tím, že nepůsobím dost atraktivně a sexy," vysvětlila.



O Báru jsme hodně stáli



Je rozmrzelá, to je vidět. Když o svém konci v seriálu mluví, často opakuje, že mu vůbec nerozumí. "Jsem zklamaná," říká. Role znamenala jistou práci na mnoho měsíců, možná i roky dopředu.

Redakce vzniká ve společnosti Dramedy, od které ho Nova kupuje. Když režiséři Tomáš Krejčí a Jiří Vejdělek vybrali Báru Kodetovou pro roli rázné vedoucí zpravodajství, byli přesvědčeni, že našli tu pravou. "O Báru jsme od začátku hodně stáli. Líbila se nám a zároveň měla čas uvázat se na tak dlouhou dobu dopředu," vysvětluje Krejčí.

Jenže tehdejší programová ředitelka Novy Libuše Šmuclerová to viděla jinak.

Kodetová dělala kamerové zkoušky a lidem z vedení Novy se stále nezdála. "Ale tlačily nás termíny, museli jsme začít s natáčením. Kdyby byl čas, hledali bychom představitelku Alice dál," vysvětluje Šmuclerová.

Začalo se natáčet a v zákulisí vznikala zápletka jak z jiného seriálu. Hlavními postavami byla Libuše Šmuclerová a dramaturgyně Šárka Baborovská na jedné straně a Bára Kodetová na straně druhé.

"Stále jsem slyšela, že se paní Šmuclerové nelíbím, ale oficiálně nebo do očí mi to nikdo neřekl," tvrdí herečka.

Libuše Šmuclerová má jasno: "Potřebovali jsme v seriálu výraznou ženskou postavu, do které by se divák na první pohled zamiloval. Bára prvoplánově takové emoce nevzbuzuje. Je spíše mužský typ, herečka, které sedí charakterní role. A hlavně nejde o můj osobní názor, ale o rozhodnutí celé Novy."

"Chtěli jsme prostě přinést novou, zajímavou postavu. Právě po takových zvratech diváci volají," tvrdí Šárka Baborovská.



Vizážista: Je krásná a atraktivní



Když Bára Kodetová v pořadu Uvolněte se, prosím vysvětlovala, že důvodem jejího neúspěchu na Nově bylo málo půvabu, sexapealu a přívětivosti, moderátor Jan Kraus se tomu nevěřícně smál. Stejně se divili i mnozí diváci.

"Blbost!" říká Zdeněk Fencl, jeden z nejžádanějších vizážistů a uznávaný odborník na ženskou krásu. "Bára Kodetová je krásná a atraktivní. Není to typická česká kráska, ale typ ženy, kterou si klidně představím jako úspěšnou šéfku mezinárodního magazínu. Typově a vzhledově se na tu roli přesně hodila, působila důvěryhodně."

Také vizážista David Šesták považuje herečku za půvabnou. "Ale mám ji pořád spojenou s jejími původními dlouhými vlasy, v těch na mě působila lépe, jemněji," říká.

To, že se nelíbila, překvapilo i jejího kolegu ze seriálu, herce Milana Šteindlera. "Pokud vím, na začátku měla být její Alice ostrá, tvrdá až oficiální. Hrála ji přesně tak, jak měla. Spíš z toho mám pocit, že někomu vadila, ale nechci spekulovat. Je dobrá herečka a mně se s ní pracuje skvěle. Mně tedy rozhodně je sympatická."

Bára Kodetová nepůsobí jako typ hodné a nenápadné dívky, která vyvolává v mužích představu, že by ji měli ochraňovat. Taková ani není. Má tvrdou hlavu, což ukázala, když si do smlouvy prosadila podmínku, že nebude muset vystupovat v zábavných estrádách na Nově.

Jako jedenadvacetiletá začala hrát v Národním divadle. Vypadalo to na začátek slibné kariéry. Ale nekonala se. "Jsem bojovník," říká. "Pokud chtěl herec něco říct, nikdo ho tam neposlouchal. Tím, jak jsem dávala najevo své názory, dostávala jsem stále méně příležitostí, malé role." Skončilo to tím, že odešla, vystřídala několik divadel, ale žádné významné příležitosti se neobjevovaly. Mezi kolegy se začalo říkat, že neměla být příliš pyšná a měla si vážit šance v Národním divadle.



V cadillaku po Los Angeles



Před třemi roky se vše změnilo. Náhle byla na vrcholu a nikdo by tehdy nevěřil, že o této herečce jednou kdosi v komerční televizi prohlásí, že není dost sympatická a sexy.

Získala roli v americkém sci-fi Duna i v jeho pokračování Děti Duny. Přišla na konkurz a filmaři si ji vybrali pro roli Chani mezi mnoha herečkami z různých zemí. Zkusila si, jaké to je být hvězdou. Na premiéru do Los Angeles letěla první třídou, bydlela v hotelu, kde přespávají herci při předávání Oscarů, po městě ji vozil cadillac s koženými sedadly. Filmaři jí říkali: Vylepšuj angličtinu, obcházej konkurzy v Hollywoodu, máš velkou šanci. Jenže Bára se viděla spíše v Praze, v klidu, s dítětem. "Prosadit se natrvalo v Hollywoodu by znamenalo se tam nastěhovat a obcházet konkurzy. Kdyby to přišlo o deset let dřív, možná bych to zkusila. Ale mně bylo třicet a toužila jsem po dítěti."

Nešlo však jen o zajímavou zkušenost. "Díky honoráři za Dunu jsem měla z čeho žít a mohla jsem být tři roky doma s dcerou," říká.

Mezi předky Báry Kodetové jsou slavná herecká jména Vendelín Budil či Jiřina Steimarová, její otec Jiří Kodet patří k nejuznávanějším hercům. Zdá se, že po něm zdědila nejen herecký talent, ale i vlastnosti. "Jsme oba stejní nerváci," připouští. Už na základní škole se o ní říkalo, že je prostořeká, rozmazlená a sebevědomá. Když učitelka říkala něco úplně jiného, než slyšela doma, řekla jí, že lže.

Její otec měl svého času u jména v hereckém rejstříku napsáno, že má být obsazován pouze do malých a záporných rolí. Jistě, tehdy v sedmdesátých letech na tom měli zásluhu hlavně komunisté, kterým vadil, ale dovedli byste si představit Jiřího Kodeta v roli romantického prince, do kterého se divačky zamilují pro jeho kladné vlastnosti? Ne, byl vždycky typ bohéma, padoucha, lehce zhýralého šlechtice.



Šmuclerová: Rozhodli diváci



Tehdy režiséři obsazovali podle svých pocitů a podle toho, kdo zrovna neměl zakázáno natáčet. Dnes si komerční televize klidně zadá průzkum mezi diváky, aby měla jasno, jak je který herec sympatický.

"Pověřili jsme oddělení výzkumu, aby se mezi diváky zjistilo, jak na ně Bára v roli Alice působí. Výsledek byl, že jim není sympatická," říká Libuše Šmuclerová.

Režisér Tomáš Krejčí ví, že mu nezbývá nic jiného, než aby rozhodnutí Novy respektoval, pokud chce, aby jeho seriál dál vysílala a dala mu zakázku i na jeho další série.

A tak Bára Kodetová dostala úkol natočit monolog, ve kterém se loučí s kolegy a přítelem, protože dává příležitost kariéře a stáži v Bruselu. Tím v seriálu skončila.

Scenáristé v takových případech dostanou pokyn vymyslet do příběhu variantu, která zdůvodní, proč se hrdina v dalších dílech neobjeví. Může onemocnět, odjet i umřít. U Kodetové je jasné, že si nechali zadní vrátka a může kdykoli přijet. Ale také nemusí.

"Dodnes nevím, jestli se moje postava má vrátit nebo ne. Od začátku bylo ve scénáři, že hraju tvrdou a přísnou šéfovou, která se postupně vyvíjí. Hrála jsem ji přesně tak, jak mě režisér vedl. Nechápu, jak může být herec posuzován podle toho, zda je sympatický, když hraje zápornou postavu," říká Bára Kodetová.

Nova oznámila, že ji nahradí nepříliš známá herečka Martina Válková. Typ, o kterém tým expertů rozhodl, že by se do něj diváci mohli rychle zamilovat.



Jak se mění hrdinové seriálů



U seriálové role herec nikdy nemá jisté, jak dlouho jeho postava vydrží. Čím je seriál delší, tím se hrdinové mění častěji.

Většinou chce skončit sám herec. To se stalo v seriálu Rodinná pouta na Primě. Jan Kačer, který představuje otce rodiny Rubešů, si nebyl jistý, jestli vůbec chce v telenovele hrát. Obával se, že pak bude jeho jméno příliš spjato s tímto žánrem, a tak se dohodl s režisérem, že jej nechá na pár dílů onemocnět, upadnout do kómatu. Mezitím si herec rozmyslí, zda bude pokračovat. Kačer si odpočinul, rozhodl se, že pokračovat bude, a tak se pan Rubeš z kómatu probral.

V zahraničí je taková praxe běžná. Když se u nás vysílala americká sága Dynastie, diváci byli zaskočeni. Po několika desítkách dílů se najednou herci v některých postavách začali měnit. Byli si sice podobní, ale lidé se divili: kdo to je, proč tu roli najednou hraje jiná herečka? Odpověď byla prostá, dotyčnou hvězdu to už nebavilo, tak producenti našli podobný typ.

V slavném seriálu Dallas na to šli ještě jinak. Herec Patrick Duffy, který představoval hrdinu Bobbyho, měl natáčení dost, tak ho nechali umřít. Později se však zase chtěl objevit. Scenáristé situaci vyřešili tím, že jeho smrt se jakoby odehrála ve snu další z hrdinek.

Hlavní však je, že diváci podobné krkolomné kousky svým oblíbeným hercům v klidu odpouštějí.



Barbora Kodetová

Barboře Kodetové je 34 let, je rozvedená, má čtyřletou dceru. Vystudovala pražskou konzervatoř, v letech 1991 až 1996 byla v Národním divadle. Pak hrála v divadelním spolku Kašpar a v Divadle v Mladé Boleslavi, nyní v Divadle Na zábradlí ve hře Podzimní sonáta. Má za sebou desítky charakterních rolí v klasických hrách. V televizi se objevila ve snímcích Učitel tance a Útěky. V zahraničí se stala známou díky roli Chani ve filmech Duna a Děti Duny.