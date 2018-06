Barbie pronikla do islámu, sexy křivky zahalila burka

Většina holčiček chce vypadat jako Barbie, i když v dospělosti zjistí, že jejích proporcí je téměř nemožné dosáhnout bez chirurgického zákroku. Islámské dívky na tom budou lépe. V burce jsou jí sexy křivky k ničemu.

Muslimská Barbie je součástí multikulturní kolekce italské návrhářky Eliany Lorenové. Ta oblékla panenky taky do indického sárí, japonského kimona nebo tradičního afrického oděvu.

Víc než 500 bylo draženo na charitativní aukci v italské Florencii. Výtěžek z prodeje šel na pomoc ohroženým dětem.

Tento prodej je součástí oslav padesátin slavné Barbie.

"Myslím, že to je velmi důležité pro dívky, ať jsou odkudkoli, aby měly možnost si s Barbie hrát. Vím, že někdo vidí v Barbie špatný vzor pro dívky, ale ve skutečnosti nese tahle panenka vzkaz, že můžete být čímkoli jen chcete," řekla deníku The Sun největší britská sběratelka panenek Barbie pětatřicetiletá Angela Ellisová, která jich má ve své sbírce víc než 250. - čtěte také Panenka Barbie slaví 50 let

Panenka Barbie už prošla mnoha proměnami. Za svých 50 let vystřídala řadu módních stylů a profesí. Proměnila se dokonce v některé známé osobnosti, jako je třeba německá kancléřka Angela Merkelová.

Barbie v tradičním islámském oděvu však vzbudila nejrozporuplnější reakce. V kanadském listu National Post kritizuje takto oděnou panenku Barbara Kayová, která v ní vidí symbol útlaku. "Co bude dál s panenkami, které jsou pro děvčata tak důležité? Negramotná Barbie? Barbie nucená k manželství? Je to výsměch oslabeným ženám, které byly zbaveny lidské důstojnosti," napsala Kayová.