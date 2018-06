Barbie má tlusté nohy, šokuje francouzský návrhář

Ačkoli Barbie byla často kritizována v minulosti za to, že je příliš hubená a dává špatný příklad mladým dívkám, Louboutin, jehož boty charakteristické velmi vysokým podpatkem a červenou podešví se prodávají v přepočtu až za 50 tisíc korun, trvá na svém.

Experti se dohodli, že k letošnímu 50. výročí panenky vytvoří tři nové typy Barbie, která bude mít štíhlejší nohy a slabší kotníky. - o výročí slavné panenky čtěte zde

Mimořádně populární panenka se stala už několikrát předmětem kontroverzí.

Panenky Barbie

Její výrobce americká společnost Mattel byla už v minulosti kritizována za to, že je Barbie příliš vratká; jiné studie zase poukazovaly na to, že má příliš málo tělesného tuku. Na Mattel se také snesla vlna kritiky za to, že vytvořila černošskou panenku, která postrádá černošské rysy ve tváři a vypadá prostě jako bílá Barbie nabarvená na černo.

Nedávno dal americký výrobce na trh novou řadu černošské verze Barbie, která se liší od své předchůdkyně: má plnější rty, širší nos a výraznější lícní kosti.