Barbie je znovu na startu

Koupě high-tech firmy Learning Co. za 3,5 miliardy dolarů (v korunách drobnost - 130 miliard korun) přišla ve chvíli, kdy se trh CD-ROM začal smršťovat. Mattel se navíc jen těžko smiřuje a vyrovnává se skutečností, že děti odrůstají klasickým mechanickým hračkám ve stále rannějším věku.

Výsledkem toho je kromě propouštění zaměstnanců hračkářského giganta i nedávné dlouho oslavované ředitelky Jill Ballarové. Odborníci tvrdí, že Mattel usnul na vavřínech úspěchů panenky Barbie, která byla prvně uvedena na trh v roce 1959.



Nové vedení proto nabídlo věřitelům firmy koncepci, která slibuje, že pozornost společnosti se soustředí na zavedené značky hraček raději, než opětné riskování v digitální technologii.



V případu panenky Barbie, jejíž roční prodej dosahuje 1,5 miliardy dolarů (55,5 miliardy korun, to je jen o trochu méně, než jsou tržby elektrárenské společnosti ČEZ), bude proto logickou cestou rozšíření prodeje a budování dalších a dalších středisek sběratelského nadšení. K tomu mají napomáhat desítky časopisů a veletrhů nejenom pro děti, ale především pro dospělé, protože plastiková panenka odráží sny, touhy a budoucnost celých generací, které ji vidí jako reprezentantku vlastních amerických snů a aspirací.



Uvedení nových typů a stylů panenek mají napomáhat i akce, kdy jsou oblékány do modelů od předních světových módních tvůrců. A tak tomu bylo nedávno v Beverly Hills, v proslulé obchodní uličce Rodeo Drive.



Třpytivá blondýnka a originálně vysněná hračka už měla řadu znovuzrození. Představovala pubertální módní modelky, kosmonautky, doktorky, vojenské seržantky a dokonce i zpěvačku rapové hudby. Celkem se na prodejních pultech hračkářství objevila už více než v 500 přestrojeních. Ale tentokráte to bylo opravdu něco zvláštního. Možná nejluxusnější nákupní centrum Ameriky se při 41. oslavách idolu dívek několika generací převléklo do růžové, zamilované barvy Barbie. Silnice byla uzavřena pro dopravu a veřejnost mohla v klidu obdivovat po dva dny výstavu původních, dnes už historických panenek. Spolu s ní probíhaly podpisové akce jejích návrhářů, módní přehlídka živých Barbie a mezinárodní výstava na téma "Panenky světa".



Hlavní akce ale byla tak trochu tajná, protože uzavřená pro úzký okruh - dražba Barbie panenek, oblečených do modelů a vybavení od velikánů módního světa jako Bvlgari, Cartier, Versace, Vuitton, Dior a další. A jiné odpovídaly filmovým či sociálním rolím, a proto byly pojmenovány jako "My Fair Lady", "Pink Splendor" či "Dolls of the World".



I tato - poněkud snobská - akce, ale byla k něčemu dobrá. Rekordní cena za plastikovou hračku dosáhla šestnáct a půl tisíce dolarů (610 tisíc korun) a celkový výtěžek 90 tisíc dolarů (3,3 milionu korun) byl věnován dětem postiženým AIDS a rakovinou.