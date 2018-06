Barbie by ve skutečnosti byla monstrum, dokázala mladá studentka

Studentka Slayenová přiznala, že byla v dětství panenkou Barbie velmi okouzlena. Hrála si s ní a obdivovala její blond hřívu a štíhlou postavu. Byla pro ni vzorem krásy a dokonalosti, stejně jako pro většinu dívek, které si s panenkou hrají.

Když vyrostla, došlo jí, že panenka může být pro holčičky velmi nebezpečná, protože se během dospívání chtějí přiblížit jejím nadpozemským proporcím.

Rozhodla se na to upozornit v rámci kampaně proti poruchám příjmu potravy, protože sama trpěla v minulosti anorexií.

Výsledkem je figurína o výšce 180 centimetrů, která má míry 100-45-84. Nohu má jen velikosti tři a s dlouhýma nohama jako tyčky a dlouhýma rukama jako párátka vypadá opravdu podivně. Podle údajů výrobce Barbie by musela při tom všem vážit 50 kilo.

Taková žena by měla podle Huffington Post BMI (Body mass index ) 16,24 a splňovala tak kritéria pro diagnózu mentální anorexie. Kvůli svým proporcím by navíc zřejmě musela chodit po čtyřech, protože by svůj obří hrudník neunesla.

"Smysl mé Barbie je jednoduchý. Má připoutat pozornost a donutit lidi přemýšlet o problému, který tu v tichosti přežívá," řekla Slayenová. "Má na sobě obleční, které jsem nosila, když jsem trpěla anorexií. Je velikosti dvojité nuly. Je třeba o problému poruch příjmu potravy a posedlosti vlastním vzhledem mluvit," dodala.