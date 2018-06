Barbara z Vem si mě: Mám to v hlavě srovnané, sama nezůstanu

Jak se vyvíjel vztah s Michalem poté, co soutěž před necelými dvěma lety skončila? Opravdu jste byli zamilovaní?

Bylo to hezké, netradiční, kupodivu přirozené. Jiné než před kamerami, před kterými jsem se necítila svá... Byli jsme zamilovaní.

Tohle je moje Rozárka Barbara Kautmanová z Vem si mě líčí, jak otěhotněla, i když jí lékaři nedávali naději. Jak se to vůbec povedlo? Přeci jenom to není zcela přirozené zamilování...

Byl to uměle vytvořený vztah, nikoliv cit, který vznikal později... Bylo příjemné, když jsem se s Michalem dostala jednou za čas do míst, která jsem před tím tolik neznala, a utekla jsem z pnutí, které vytvářel čtyřměsíční pobyt ve stejném prostoru se stejnými lidmi. Pro oba dva tato soutěž byla asi osudová, protože v normálním životě bychom se nepotkali.

Na konci soutěže bylo jasné, že jste se doslova hledali, i když jsi mu nakonec dala u oltáře košem. Miminko tak bylo velké překvapení. Plánovali jste ho?

Ano, ale až později. Chtěla jsem Michala pořádně poznat, abychom pak něčeho nelitovali. Jenže se to povedlo měsíc a půl po soutěži.

Jak tu novinu tehdy přijal Michal? Neměla jsi na triku, že jsi to udělala schválně?

Samozřejmě jsem měla strach, jak to vezme, ale vzal to hezky.

Jak si zvládala samotné těhotenství?

Byla jsem na ránu. (směje se) V polovině těhotenství vlivem rozbouřeným hormonů docházelo k prvním krizovým momentům. Některé moje reakce nebyly adekvátní situacím, které se ale daly řešit.

Michal to ustál?

Snad...

Dávala jsi mu volnost?

Ano, je to člověk, který ke svému životu svobodu potřebuje. A tu jsem mu dala, i přesto, že mě to někdy trápilo.

A kde tedy vznikl ten problém, že jste šli od sebe? Vytratila se vzájemná úcta a láska?

A respekt a tolerance. Ve vztahu jsme se začali odcizovat, kvůli Rozárce jsem se ale snažila vytvářet harmonické rodinné prostředí. Trhliny byly ale tak hluboké, že se situace dostala až do tohoto stádia.

Nedalo se to zachránit?

Bohužel ne. Michal není rodinný typ, muž, na kterého bych se v budoucnu mohla s Rozárkou spolehnout.

Co teď k němu vůbec cítíš? Nenávist?

Nenávist je cit, důkaz toho, že je pro tebe ten člověk stále důležitý. Tak proč nenávist? Vždyť z této životní etapy mám to, co jsem si vždycky přála - malého andělíčka.

A co když zítra přijede a řekne, ať se s ním vrátíš do Prahy? Jen si to zkus představit...

Špatný americký neoscarový film, kde na konci všichni tleskají? Ne...

Jak se vůbec na celou věc dívá maminka?

Maminka je klidnější, že jsem tady. Vidí mě spokojenější, vyrovnanější.

Dává ti výchova Rozárky zabrat?

Právě naopak. Každý den mě obohacuje o něco nového... Navíc jsem typ člověka, který nedovolí, aby něco nezvládl.

Nevěra po italsku

Takže jsi celkem houževnatá i ambiciozní...

Nejsem tolik ambiciozní, jak by se mohlo zdát. Mívala jsem pocit, že jsem toho v životě moc nedokázala. Ale tím, že jsem se stala maminkou, houževnatá jsem a ambiciozní budu. I přesto, že vím, že jsem komplikovaná povaha, mám všech pět pohromadě, abych v životě nezůstala sama. A nebudu plýtvat energii v hledání potencionálního "bohatého chlapa" v Itálii, jak bylo před časem někým řečeno. Nehledě na to, že už jedním vztahem jsem si tam prošla, žili jsme spolu přes tři roky.

Čím tě dostal?

Tím, jak byl jiný, choval se nestandardně. Například místo pozvání na drink mi posílal během práce mísy s ovocem. (směje se)

Ale o Italech se ví, že nemají problém získat si srdce kterékoliv ženy pěknými gesty a slovy...

Ano, ale taky se o nich ví, že jsou notoričtí lháři. Přeci jen jsem tam žila dlouho.

Byl ti snad nevěrný?

Krásný, mladý, bohatý... Ano, byl.

A myslíš, že se ještě někdy šíleně zamiluješ?

Je brzy odpovídat na tuto otázku, ještě nemám dořešený vztah. Ale pokud láska přijde, bránit se jí nebudu... Bude to ale složitější, už jsme dvě...