Barbara Kautmanová z Vem si mě: tohle je moje Rozárka

"Každý den děkuju Bohu za tenhle úžasný dar, je to můj andělíček," říká Kautmanová, která narození dcery považuje za absolutní zázrak. Člověk se jí nemůže ani divit. "Lékaři mi od šestnácti let říkali, že kvůli závažným problémům neotěhotním, a přesto se to povedlo," jásá.

Kuriózní je i fakt, že do jiného stavu přišla v době, kdy ještě užívala antikoncepci. "A to není všechno, když jsem byla v prvním měsíci a ještě jsem to netušila, užívala jsem nějaká antibiotika a lék, který vyvolává menstruaci. Něco takového je pro plod hrozně nebezpečné a jsem opravdu šťastná, že mám krásnou a zdravou holčičku," dodává Barbara Kautmanová.

S dcerou žije po rozchodu s Červínem v domě, kde to dobře zná - v panelákovém bytě své maminky v Novém Jičíně, která je jí velkou oporou. "Mamka je skvělá, hlavně je ráda, že mě tu má," uvedla dále Kautmanová, která se do rodného města vrátila poté, co v Praze definitivně zaklapla dveře za vztahem s televizním milionářem.