Barbara dala Červínovi před oltářem košem

Do poslední chvíle vypadalo vše ideálně. Po romantické předsvatební cestě na Maledivách snoubenci zamířili rovnou do kostela, kde už čekali pozvaní svatebčané včetně rodin zamilovaného páru.

Barbaru nastrojenou ve světle fialové róbě za zvuku svatebního pochodu k oltáři přivedl její švagr. Oddávající začala odříkávat svou promluvu, když v tom Bára najednou prohlásila. "Já bych ráda něco řekla..." Barbara se Michalovi vyznala ze svých citů, řekla, že ho miluje, ale na svatbu je prý ještě brzy.

Michala to očividně vůbec nepřekvapilo a se vším souhlasil. Nakonec si oba jednohlasně slíbili: "Do roka a do dne!"

Reality show Vem si mě! odstartovala na Nově 9. září. Úvodní díl pořadu, který sledovalo 1,42 milionu diváků, se spolu s druhou, třetí a pátou částí show staly kromě zpráv nejsledovanějším večerním pořadem.