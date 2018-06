Barbara a milionář Michal z Vem si mě! se rozešli

Sama Kautmanová tvrdí, že jako maminka sedmiměsíční Rozárky vnímá všechno citlivěji. A protože nechce odpískat něco, co relativně dobře fungovalo, raději couvla. "Jsme sice stejné osoby, ale na jiné frekvenci. Náš vztah bych přirovnala k šachové partii, kdy se snažíme být vždycky o krok dopředu v tom, jak jeden přemýšlíme vůči druhému, a bylo prostě na místě vyklidit pole."

Co bude dál a jestli je to skutečně jen dočasné odloučení, netuší. Momentálně je s dcerou u své matky a užívá si toho. "Jsem tu spokojená, mám tu kočky a maminku, která mi pomáhá. Jak se to všechno vyvine, nevím," dodala s tím, že od Červína odešla už před dvěma týdny a návrat jen tak neplánuje.

Dokonce uvažuje, že se přesune do Florencie, kde dřív pracovala. "Chystám se tam jet za tři týdny. Přemýšlím, že se tam i usadím, ale na konečné rozhodnutí je opravdu moc brzy."

Barbara Kautmanová a Michal Červín se dali dohromady v reality show Vem si mě!. Michal jakožto movitý podnikatel měl tehdy na výběr z dvaceti dívek. A i když měla před kamerami proběhnout i svatba, Kautmanová nakonec řekla ne. Tehdy prohlásila, že i když Červína miluje, je na takový krok po čtyřech měsících známosti příliš brzo. Po soutěži nicméně zůstali spolu a jejich společné soužití posléze korunovalo loni v září narození dcerky Rozárky.