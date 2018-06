Barbara a milionář Červín z Vem si mě!: definitivní konec televizní lásky

Portál iDNES.cz přinesl informaci o rozchodu televizního páru jako první před necelými dvěma týdny. "Dali jsme si pauzu," řekla Kautmanová, která už tehdy věděla, že se návrat konat nebude.. - čtěte Barbara a milionář Michal z Vem si mě! se rozešli

"Je to definitivní konec. U nás by to bylo jak na horské dráze - neustálé vracení se a opětovné problémy by nedělaly dobrotu... Jsem nad věcí, nepláču, nesmutním a beru věci jako dospělá," svěřila se dál Kautmanová. "Očekává se, že o Michalovi budu mluvit se záští, ale v tomto ohledu všechny zklamu. I v této situaci, kdy konečně vyplynul na povrch hlavní důvod našeho odloučení a rozdílných názorů na život, zůstává Michal otcem mé dcery, i přes to, že měsíce o ni nejeví zájem," dodala.

Kautmanová je stále v Novém Jičíně u své maminky. Jak dlouho se tady zdrží a jestli nevycestuje do ciziny, je zatím neznámou. Krátkou cestu už ale podnikla. "Byla jsem s kamarádkou ve Florencii podívat se za známými," přiznala.

Barbara Kautmanová a Michal Červín se dali dohromady v reality show Vem si mě!. Michal jakožto movitý podnikatel měl tehdy na výběr z dvaceti dívek. A i když měla před kamerami proběhnout i svatba, Kautmanová nakonec řekla ne. Tehdy prohlásila, že i když Červína miluje, je na takový krok po čtyřech měsících známosti příliš brzo. Po soutěži nicméně zůstali spolu a jejich společné soužití posléze korunovalo loni v září narození dcerky Rozárky.