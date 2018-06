Obama skončil s kouřením kvůli strachu z manželky

Americký prezident se v New Yorku zúčastnil schůzky o občanské společnosti, pořádané na okraj Valného shromáždění Organizace spojených národů, a po svém projevu si vyměnil pár vtípků se svými sousedy. Řeč se stočila i na kouření. "Neměl jsem cigaretu už zhruba šest let, protože se bojím ženy," prohodil Obama s úsměvem.

Fotografie Obamy s cigaretou, která koluje po internetu. Jde o fotomontáž. Barack Obama objímá manželku Michelle po druhé prezidentské debatě. (16. října 2012)

Je známo, že Michelle Obamová svého muže od vstupu do politiky zpočátku zrazovala. Ale poté, co se Obama zapojil do prezidentské kampaně, stála již po jeho boku. Vymínila si však, že musí přestat kouřit. Sama se velmi angažuje v propagaci zdravého životního stylu, ke kterému cigarety nepatří.

Barack Obama její přání splnil. Ovšem o šesti letech bez cigarety nemůže být řeč. Ještě na začátku roku 2010 lékařské zprávy uváděly, že se prezident zlozvyku docela nevzdal. V prosinci 2010 tehdejší mluvčí Bílého domu zvěstoval, že šéf nekouří už devět měsíců. Sama první dáma pak v únoru 2011 ujistila, že muž se zlozvykem skoncoval přibližně před rokem.