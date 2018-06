S manželkou se nehádám, nemá to smysl, říká Barack Obama

„No, víte, po patnácti letech společného života jsem zjistil, že má moje žena vždycky pravdu,“ sdělil Barack Obama, když se ho moderátorka zeptala, zda se se svou ženou hádá, nebo to nemá smysl.

„Takže po tomto zjištění jsme se překvapivě přestali hádat,“ pokračoval dál prezident, kterého v životě čeká mnoho změn.

Kromě toho, že ho v Bílém domě brzy vystřídá někdo jiný, odchází jeho starší dcera Malia na kolej a on se s tím těžko smiřuje.

„Je to těžké. Michelle mi říká, že je naším úkolem připravit je na to, aby byly samostatné. Obě moje dcery jsou úžasné bytosti. Malia je více než připravená na to, aby odešla na studia. Ale já na to připravený nejsem. Požádala mě, zda bych mohl mít řeč na slavnostním ukončení jejího studia. Já jsem řekl, že v žádném případě, protože budu sedět s černými brýlemi na očích a vzlykat,“ pokračoval.

„Malia je jeden z mých nejlepších přátel. Bude pro mě velmi těžké nemít ji na blízku. Ale už je čas, aby šla svou vlastní cestou. Je to velmi chytrá a schopná osoba,“ pokračoval dál pyšný otec, který se postupně připravuje na to, že ho v úřadu prezidenta USA vystřídá někdo jiný.

„Nebude mi to scházet. Protože být prezidentem je těžké. Jste pod neustálou kontrolou,“ doplnil Obama. Současným kandidátům na amerického prezidenta podle svých slov rozhodně nezávidí. Prezidentské kampaně jsou prý velmi náročné.

Barack Obama si afroamerickou právničku Michelle Robinsonovou vzal v roce 1992. Seznámili se při praxi v advokátní kanceláři. Mají spolu dvě dcery Maliu Ann (18) a Natashu (15), které přezdívají Sasha.