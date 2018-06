Bára Zemanová se líbala s Jakubem Prachařem

Čtveřice finalistů soutěže Česko hledá SuperStar má za sebou první hereckou zkušenost - pronikla do nekonečného...

Jací byli finalisté a jejich osmdesátky

V soutěži zbylo už jen pět finalistů. Měli by to být ti nejlepší, ovšem po dalším nepříliš vydařeném kole to tak...