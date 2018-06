Bára Zemanová dostala k svátku vyhazov

Bára bude hostem iDNES.cz ve čtvrtek od 12 hodin.

Hudebním hostem v pondělním vyřazování byla Gába al Dhába. Po rozporuplné písničce, kdy nebylo někdy poznat, jestli zpívá falešně, nebo jestli je to cílená disharmonie, učinila proslov k soutěžícím.

Poradila jim, aby po soutěži neusnuli na vavřínech a dál na sobě pracovali a nenechali se nikým obalamutit. "Stejně je to všechno potom jen na vás," dodala se slovy, že soutěž jako taková je ovšem skvělým odrazovým můstkem.

Ve Hvězdné pěchotě už nám zůstali jen tři mladí muži Ernesto, Štěpán a Lukáš. Vypadla Věra Zedeková, známá jako "růžový přelud", který "na dluh nepíchá".

POROTA TIPOVALA TŘI JMÉNA

Tentokrát se porotci vůbec neshodli na tom, čí výkon by ohodnotili jako nejslabší. Eduard Klezla označil Báru Zemanovou, ale upozornil, že hodnotil nikoli nejhorší, ale nejméně zajímavý a originální výkon v porovnání s ostatními soutěžícími.

"Pro mě včera disharmonický výkon předvedl David Spilka. Ovšem s tím, že první pecka byla naprosto noblesní, ale ve druhé písničce trochu pochybil. Doufám ale, že nevypadne," řekla Ilona Csáková.

Ondřej Hejma samozřejmě nechce prohrát sázku a sníst klobouk, a tak ani nemohl říct nikoho jiného než Leonu Černou.

VYHAZOV K SVÁTKU

Leoš Mareš se před vyhlášením výsledků hlasování soutěžících zeptal na jejich nejkrásnější okamžik v celé soutěži. Nejdřív vyzpovídal Leonu, pro kterou to byl muzikálový týden, a Báru. Té se nejvíc líbilo první setkání celé dvacítky semifinalistů.

Dívky se pak posadily a na řadu přišel David se Zbyňkem. Zbyňkovi se po pěvecké stránce nejvíc líbilo kolo, kdy si mohl zazpívat Yesterday. David byl nejšťastnější, když ho přijel navštívit malý bráška a beze slova mu padnul do náruče. "V tu chvíli jsem si uvědomil, že na světě jsou i důležitější věci než vyhrát," řekl.

U Leoše tedy zbyli Zbyněk s Davidem, a tak se zdálo, že rozhodovat se bude mezi nimi. Pozorným divákům ovšem neuniklo, že Báře a Leoně Mareš neřekl, že postupují dál.

Z dvojice kluků nejdřív vybral postupujícího – Davida Spilku. Diváky možná trošku zmátl, někteří si asi mysleli, že vypadává Zbyněk Drda.

Pak to ale Leoš Mareš uvedl na pravou míru, a prohlásil, že nakonec postupuje i Zbyněk. Do předu si pozval Báru s Leonou. Z této dvojice nakonec trochu překvapivě vypadla Bára Zemanová.

Porotci to okomentovali slovy: "Já bych zkrátil a přeložil tu přednášku Gáby. Báro, je to tak, že jaký si to uděláš, takový to máš," řekl Ondřej Hejma. Ilona Csáková popřála Báře hodně štěstí a Eduard Klezla dodal: "Barunko, toto kolo bylo pro mě nejtěžší někoho jmenovat, a proto jsem řekl, že to nebyl nejhorší výkon. Nikdo z vás čtyř včera nepředvedl výkon, před kterým bych smekl. Ale jste mladá talentovaná dívka, která má před sebou velkou budoucnost a myslím si, že vy budete zpívat."

Už v příštím kole, kdy zazní vánoční melodie, se rozhodne, kdo postoupí do konečného finále.