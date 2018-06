Kolářová má pro miminko luxusní pokojíček. Tapetu mají až z Portugalska

„Hodně věcí už máme. Já tedy neustále říkám, že nic nemám. Ale snad jsme připravení na miminko dobře. Už jsme pořídili i kočárek a pokojíček postupně doděláváme. Objednali jsme si i krásnou tapetu na míru, kterou nám namalují speciálně pro nás a pošlou nám ji až z Portugalska, tak na tu se moc těším. Snad se tam malá bude cítit dobře,“ sdělila pro iDNES.cz Bára.



Protože s miminky Bára nemá moc zkušeností, raději si v těhotenství pořídila několik knih o mateřství, které chce pečlivě prostudovat.

„V listopadu jsem byla asi měsíc nemocná, takže jsem hezky v knihách studovala, co miminko bude vyžadovat, a jak nejlépe o něj pečovat. Říkala jsem si, že po Novém roce se do knih ponořím ještě o trochu víc, protože jsem to nestihla projít všechno, ale zatím jsem na to nenašla čas a to už je únor. Knihy se mi doma pomalu štosují a já doufám, že si všechno stihnu přečíst, než se nám malá narodí,“ smála se modelka, která z mateřství nemá obavy. Spoléhá na mateřský instinkt a doufá, že po narození dcery vše půjde dobře.

Těhotná modelka Bára Vida Kolářová na Plese v Opeře (6. února 2016)

„Zvládlo to nespočet žen přede mnou, tak já to snad zvládnu také. Samozřejmě že názor si na všechno udělám sama až ve chvíli, kdy miminko přijde na svět, ale dobrých rad zkrátka není nikdy dost,“ pokračovala.

Na miminko se těší celá rodina včetně sestry. Bohužel už ale Bára nemá maminku, takže se z její strany na vnouče těší dědeček. „Maminka bohužel zemřela, takže se na vnučku z mé strany těší tatínek a už se nemůže dočkat toho, až bude dědečkem. A z manželovy strany se samozřejmě všichni také těší strašně moc. Manželova maminka je úžasná. Už nakupuje a má snad víc věcí než já. Doma má pro malou i postýlku a moc se těší na to, až bude hlídat.,“ pochlubila se Bára.

S hlídáním má Bářina tchýně už mnoho zkušeností. Ráda jim totiž pomáhá s péčí o nemocného psa. „Maminka se nám velmi osvědčila při hlídání pejska. Ten je těžce nemocný a musíme se o něj neustále starat. Všichni si tu péči zkoušíme a já si vlastně zkouším takové mateřství nanečisto,“ doplnila modelka se smíchem. Termín porodu má 21. dubna. „Snad se do toho termínu trefíme,“ dodala.