Bára Štěpánová: svatba v srpnu po čtrnácti letech soužití

Svatba se odehraje na Okoři 16. srpna a snoubenci na ni pustí každého, kdo s nimi bude sdílet jejich štěstí. "Netajíme to, vezmeme se pod hradem. A proč zrovna na Okoři? No vždyť tam bydlíme," říká Štěpánová. Po svatbě ponese herečka jméno Bára Barabáš Štěpánová.

Za svědka jí půjde podnikatelka Amara Zemplinerová, jejímu nastávajícímu důležité životní rozhodnutí odsvědčí herec Marián Labuda. Barabáš totiž proniká i do hereckého světa, zahrál si už pár menších rolí, režisér Juraj Herz ho dokonce obsadil i do svého nového snímku T.M.A. Novomanžele oblékne na svatbu módní návrhářka Ivana Follová a extravagantnost, kterou má Štěpánová tak ráda, určitě nebude chybět.

Bára Štěpánová a Míra Barabáš

Pár, který spolu žije již dlouho, se ke svatbě rozhodl po čtrnácti letech soužití. "Jednou to přijít muselo. Letos spolu budeme přesně čtrnáct let a jedenáct měsíců. Datum svatby bylo jasné, 16. srpna jsme se totiž seznámili," uvádí Štěpánová.

Co na svém vyvoleném nejvíc miluje a jakou jeho vlastnost by vypíchla, nemůže říct. Jedním slovem je prý úžasný. "Jsem například naprosto nezařizovací typ, taková malá stará holčička, která se nestydí přijít a říct si o peníze, když na něco potřebuje. On to ale takhle chce. Není to ani tak o tom, co se mi na něm líbí, je to zkrátka o tom, aby se ti dva lidé našli. A my jsme se našli," uzavírá šťastná Štěpánová.